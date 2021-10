Il Paradiso delle signore anticipazioni 27 ottobre: Ezio minaccia Gloria

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 27 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che tra Ezio e Gloria il clima diventerà sempre più teso. Al grande magazzino, invece, si verrà a creare una certa sintonia tra Ludovica e Flora.

Quest’ultima, inoltre, comincerà ad essere “corteggiata”, anche in modo piuttosto eloquente, da Umberto. Come la prenderà Adelaide? Scopriamo tutto quello che accadrà nell’episodio numero 33 di questa nuova stagione.

Nasce un’intesa al Paradiso delle signore tra Anna e Flora

Nel corso della puntata del 27 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Tina comunicherà la brillante idea che ha avuto sul musical a Salvatore. Nello specifico, la fanciulla ritiene che Anna possa essere la candidata adatta per cantare nel demo legato al film musicale. La giovane Amato, infatti, l’ha sentita cantare per sbaglio e ne è rimasta estasiata. Per tale ragione, chiederà a Salvatore di intercedere al suo posto in modo da convincere la Imbriani ad accettare. Il fratello della dama accetterà di buon grado di fare da mediatore.

Ludovica, invece, andrà in panico in quanto non saprà che abito mettere durante la serata di gala al Circolo. Pertanto, le balenerà nella testa un’idea, ovvero, quella di rivolgersi a Flora per avere un consiglio. Quest’ultima si mostrerà molto predisposta ad aiutare la fanciulla. Tra le due, dunque, si verrà a creare un rapporto molto conviviale, sta di fatto che si apriranno l’una con l’altra e cominceranno a conoscersi meglio.

Nella puntata del 27 ottobre Ezio minaccia Gloria

Su di un altro versante, poi, vedremo che nella puntata del 27 ottobre del Paradiso delle signore ci sarà una spiacevole conversazione tra Ezio e Gloria. Il nuovo arrivato non prenderà affatto di buon grado la presenza della sua ex nella sua stessa città. Nello specifico, l’uomo comincerà a temere che la donna possa essere d’intralcio nella nuova famiglia che sta provando a costruire. Proprio per tale motivo, deciderà di intimare alla donna di sparire dalla circolazione e non farsi vedere più.

Per rendere ancora più credibile la sua volontà, il protagonista ricorrerà alle maniere forti e minaccerà la sua ex. In merito a Flora, invece, dopo aver aiutato Ludovica a scegliere l’abito giusto, la donna riceverà l’invito da parte di Umberto per partecipare alla serata di gala. La protagonista, dovrà scegliere anche lei l’abito adatto da indossare a questo evento così importante.