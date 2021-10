GF Vip, Lulù Selassié delusa: “Manuel ha baciato Aldo pur di non baciare me”

L’apertura di Manuela su Lulù

Sono trascorse più i un paio di settimane da quando Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6 ha deciso di troncare il flirt con Lulù Selassié. Tuttavia, la principessa di origini etiopi non vuole arrendersi, anche perché negli ultimi giorni il 22enne si è riavvicinato dandole qualche speranza.

“Lasciare una porta aperta significa tante cose, non porta sempre ad un lieto fine. Porta aperta è nel senso che forse c’è una possibilità, che uno non chiude del tutto. Quindi le porte aperte ci sono anche nel nostro caso. Tra di noi ho lasciato le porte aperte, perché le cose forse potranno andare. Questo perché non vorrei precludere nulla. Avrei chiuso tutto se fosse accaduto qualcosa di grave, ma così non è. Dico basta se non voglio più niente, altrimenti lascio aperte le cose come stanno”, ha dichiarato il nuotatore.

Lulù Selassié e il bacio mancato con Manuel Bortuzzo

Dalla giornata di domenica il Grande Fratello Vip 6 ha dato il via ad una nuova prova, quella del kiss freeze. Una prova la quale Alex Belli ha baciato in bocca Soleil Sorge e sicuramente avrà delle ripercussioni con la moglie.

Durante la cena è scattato nuovamente il ‘freeze’ e Manuel Bortuzzo era seduto tra Lulù Selassié e Aldo Montano. A quel punto il 22enne si è girato immediatamente verso il campione olimpionico e l’ha baciato, lasciando senza parole la principessa.

GF Vip 6: lo sfogo della principessa

Ovviamente l’iniziativa di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello vip 6 ha lasciato delusa Lulù Selassié che si aspettava come minimo che la baciasse. A quel punto la gieffina si è sfogata con le compagne d’avventura.

“Se fossimo stati da soli l’avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa. Perché sentirebbe ‘oddio vi siete baciati’, sai, tutti lo direbbero. Quindi davanti agli altri si frena. Ha preferito baciare Aldo, è un amico ed è un uomo. Se baciava me sarebbe stata troppo una cosa di cui parlare. Gli avrebbero chiesto ‘hai provato qualcosa?’. Lui non ama queste situazioni”, ha asserito la 23enne.