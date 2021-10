Alfonso Signorini a Verissimo confessa: “Il mio fidanzato è Paolo da 19 anni”

Alfonso Signorini ha un compagno da ben 19 anni

In occasione della puntata domenicale di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha intervistato il suo collega ed amico Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha parlato a lungo dei suoi affetti: da Paolo, il fidanzato con cui sta da 19 anni a Daniela, la sorella più grande.

“Sto con Paolo da ben 19 anni, noi ci rispettiamo molto. Il rispetto innanzitutto. Io e Paolo abbiamo due vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme. E’ la qualità del tempo a fare la differenza. Anche se abbiamo due caratteri molto diversi ci vogliamo molto bene, io ci sono per lui e lui c’è per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme”, ha dichiarato il direttore del magazine Chi.

Le commoventi dichiarazioni sulla madre

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Alfonso Signorini ha poi aggiunto: “A volte io e Paolo litighiamo in modo furibondo e non ci sentiamo, ma ricordo sempre un gesto che ha fatto mia mamma. A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno in cui se n’è andata, prima di morire, chiese alla sua badante di aiutarla ad indossare una maglietta che le aveva regalato Paolo. Se n’è andata con la sua maglietta addosso.

E’ stato un gesto che secondo me mia mamma mi ha voluto fare”. Subito dopo, con gli occhi lucidi per la grande emozione ha detto anche: “Mia mamma se n’è andata da nove anni, sono tanti, ma per me non sono niente“.

Alfonso Signorini parla del Grande Fratello Vip 6

Alla fine Alfonso Signorini ha parlato anche del Grande Fratello Vip 6 ammettendo che lì si sente come a casa. Anche se qualche volta i concorrenti gli fanno davvero perdere le staffe. Prima di lasciare lo studio di Verissimo, inoltre, il direttore del magazine Chi ha dato qualche anticipazione sul prossimo appuntamento, quella del lunedì: “Sarà una puntata piena di sorprese. Ci sarà un faccia a faccia molto atteso”.