Romina Power mette in imbarazzo Silvia Toffanin: “Per una salsiccia…”

Romina Power ospite a Verissimo

In occasione della puntata di Verissimo in onda domenica 24 ottobre, la padrona di casa Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare Romina Power. La 70enne statunitense ha confessato al pubblico di Canale 5 che il suo ex Al Bano Carrisi non è stato il suo primo amore, ma è stato sicuramente il più lungo, dato che sono stati sposati per ben 29 anni. Prima del cantautore di Cellino San Marco c’era un certo Stash.

Cercando di indagare sulla fase dopo il Maestro salentino, la conduttrice vicentina ha domandato alla sua ospite se ci sia stato un altro amore. A quel punto l’artista americana ha ammesso di tenere troppo alla propria libertà anche se ha avuto numerosi corteggiatori.

La cantante mette in imbarazzo Silvia Toffanin

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Romina Power ha aggiunto: “Mia nonna diceva una cosa ma non so se è il caso di dirla. Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”. Tutto il pubblico presente in studio, a quel punto, è scoppiato a ridere. Mentre la padrona di casa in forte imbarazzo ha provato a correre ai ripari: “Erano i vecchi detti”.

La conduttrice vicentina, poi, ha voluto omaggiare l’ex moglie di Al Bano mandando in onda numerosi video a lei dedicati. In molti le hanno inviato un messaggio di auguri e di affetto per i suoi 70 anni compiuti lo scorso 2 ottobre, tra questi Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Romina Power parla di Al Bano

Parlando dei suoi 70 anni, Romina Power a verissimo ha fatto sapere di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. “Ho il terrore di quelle cose lì. Avrei paura di non riconoscermi dopo. Poi non capisco che senso abbia. E poi chi l’ha detto che la pelle liscia sia più bella?”, ha asserito la cantante statunitense.

Tornando all’ex marito Al Bano, poi, ha confessato: “Mia madre per tutta la vita l’ha criticato”. Per poi concludere così: “Solo quando ho detto a mia madre che io e Al Bano ci stavamo separando lei mi ha detto che proprio adesso si stava affezionando a lui”.