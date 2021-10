Giulia Salemi è incinta? L’annuncio spiazzante: “La famiglia si allarga” (FOTO)

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha appena pubblicato, in anteprima, la copertina dell’ultimo numero del suo settimanale, il quale sarà in edicola a partire da martedì 26 ottobre. Stando a quanto emerso, il giornalista ha fatto una annuncio inaspettato che riguarda Giulia Salemi, la ragazza pare sia incinta.

La notizia, chiaramente, si sta diffondendo sul web in men che non si dica. Scopriamo, in modo dettagliato, che cosa è emerso e se e come hanno commentato i diretti interessati questo lieto evento.

L’annuncio spiazzante di Signoretti su Giulia

Ciò che i fan di Giulia Salemi si stanno chiedendo in queste ore è se l’influencer sia davvero incinta oppure no. A sganciare questa bomba è stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Quest’ultimo, sul suo magazine ha pubblicato un articolo relativo ad un’intervista fatta ai due ex esponenti del GF Vip. Dalla copertina si legge che il giornalista ha scritto che nessuno ci avrebbe mai scommesso su questa coppia. Considerando come è nato il loro amore all’interno della casa del reality show di Canale 5 e i numerosi ostacoli che hanno dovuto affrontare, nessuno credeva che la storia sarebbe durata.

Malgrado tutto, nonostante le malelingue, i pettegolezzi e le correnti avverse, i due sono andati contro tutto e tutti riuscendo a consolidare il loro rapporto. Ad ogni modo, Signoretti ha aggiunto una frase che lascia poco spazio all’immaginazione. Nello specifico, il direttore del magazine ha detto di dover fare un dolce annuncio, ovvero, che la famiglia dei “Prelemi” si allarga. (Continua dopo la foto)

La Salemi è incinta? Caos sui social

Queste parole hanno immediatamente fatto credere ai fan che Giulia Salemi fosse incinta. IN molti, infatti, hanno cominciato a fare delle domande ai diretti interessati, allo scopo di capire che cosa stia accadendo. Tuttavia, almeno per il momento, né Giulia né Pierpaolo sono intervenuti sui social per dare una spiegazione. L’influencer è impegnata in vari progetti lavorativi e in più sta trascorrendo del tempo in compagnia a mamma Fariba.

Pierpaolo, invece, è sempre più impegnato con le prove di Tale e quale show, programma che lo sta assorbendo quasi completamente. Pertanto, almeno per il momento non è ancora sopraggiunta una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Ad ogni modo, le parole di Signoretti sono state davvero esaustive, quindi, sarebbe davvero strano pensare ad una versione diversa.