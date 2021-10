Uomini e Donne, puntata martedì: Matteo sempre più vicino a Noemi, liti tra gli over

Martedì 26 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno. Nello specifico, si parlerà di Ida, di Armando, mentre grande rumore faranno le assenze di Isabella e Graziano.

Al trono classico, invece, il tronista Matteo sarà sempre più vicino alla corteggiatrice Noemi, la quel poi si rivelerà essere la sua scelta. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà durante la messa in onda.

Primi sbilanciamenti al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di martedì di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi darà un po’ di spazio in più agli esponenti del trono classico. Durante la puntata di ieri, infatti, si è parlato solo dei più grandi. La prima a finire al centro dell’attenzione è stata Gemma Galgani, la quale è sembrata essere in procinto di essere scaricata anche da Costabile. Successivamente, poi, si è parlato di Alessandro e Pinuccia e poi c’è stata la presentazione di un nuovo esponente del parterre degli over.

Nella messa in onda di oggi, dunque, vedremo che cosa sta succedendo al trono classico. In merito a Matteo, il ragazzo sarà, ormai, palesemente vicino a Noemi. Il giovane non riuscirà a trattenere il suo interesse, sta di fatto che molto presto compirà anche la sua scelta. Andrea Nicole, invece, sta continuando a frequentare Alessandro e Ciprian e sarà evidente la netta preferenza verso quest’ultimo. Roberta, invece, sarà molto combattuta tra Samuele e Luca.

Liti in studio nella puntata di martedì

Con entrambi sente di costruire qualcosa di importante, pertanto, non esiterà a mostrare un po’ di confusione. Nel corso della puntata di martedì di Uomini e Donne, però, assisteremo anche a degli aspri battibecchi. Il primo riguarderà Tina e una signora del pubblico. Quest’ultima l’accuserà di essere rifatta e l’opinionista non esiterà a risponderle a tono. Isabella e Graziano, invece, saranno assenti.

La dama pare abbia deciso di tirarsi indietro dopo le ultime puntate durante le quali è stata messa sotto assedio da molti esponenti del parterre. Graziano, invece, dopo il racconto osé su una dama, censurato dalla conduttrice, pare sia stato cacciato dal parterre. Ida, dal canto suo, non sembrerà riuscire a trovare l’amore, mentre Armando sarà un po’ deluso da Marika e non esiterà a palesare il suo malessere.