Malore per Miriana Trevisan dopo la puntata del GF Vip: Nicola la soccorre con acqua e zucchero (VIDEO)

Lunedì 25 ottobre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip, la quale si è rivelata parecchio movimentata per Miriana Trevisan al punto da provocarle un malore. La showgirl ha avuto modo di confrontarsi con la madre di Nicola Pisu, la quale si è mostrata piuttosto ostile nei suoi confronti.

Dopo la messa in onda, poi, i due concorrenti del reality show hanno avuto modo di confrontarsi e, a seguito del dibattito, la donna si è sentita poco bene. Scopriamo cosa è successo.

Lo scontro tra Miriana e Nicola

L’ultima puntata andata in onda del GF Vip non è stata molto semplice per Miriana Trevisan che, infatti, ha avuto un malore. La donna è finita al centro dell’attenzione per il suo legame con Nicola Pisu. Negli ultimi giorni, i due sembravano essersi avvicinati parecchio, al punto da scambiarsi tenerezze sotto le coperte. Ad ogni modo, la madre di lui non sembra credere molto alla buona fede della showgirl. Durante la diretta, infatti, è entrata in casa per confrontarsi con entrambi e per esprimere il suo dissenso.

Patrizia Mirigliani ha detto di reputare Miriana quasi una “strega”, la quale non proverebbe nessun sentimento per suo figlio. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha fatto altro che difendere ciò che prova per la Trevisan, al punto da ammettere anche di essere innamorato. Dopo la puntata, poi, i due concorrenti hanno avuto modo di chiarirsi. La donna ha accusato il suo interlocutore di sopravvalutare troppo la situazione in quanto non è possibile che sia già innamorato di lei.

La Trevisan ha un malore

A quel punto, infatti, gli ha chiesto di dirle “Ti amo”, ma lui ha detto di non essere pronto a questo. Dinanzi queste dichiarazioni, quindi, la showgirl ha rincarato la dose mostrandosi sempre più convinta del fatto che lui non sia realmente innamorato di lei. Nel bel mezzo del battibecco, però, Miriana Trevisan ha avuto un malore. La donna si è sdraiata sul letto ed ha ammesso di non sentirsi molto bene.

Nicola, allora, si è immediatamente preoccupato e le ha chiesto se avesse bisogno di acqua e zucchero. Lei non è riuscita a rispondere, tuttavia, Jo Squillo, che era nella stessa stanza, ha esortato il coinquilino a sbrigarsi a portarle degli zuccheri in modo da farla rinvenire. La Squillo, dal canto suo, non ha abbandonato Miriana, continuando a tenerla per mano cercando di rassicurarla.