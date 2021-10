Brutte notizie per il GF Vip, saltano i nuovi ingressi: il programma forse sarà sostituito (FOTO)

In queste ore stanno circolando sul web delle brutte notizie che riguardano il GF Vip. L’edizione di quest’anno non si sta rivelando altrettanto entusiasmante quanto quella dell’anno scorso.

Proprio per tale ragione, Mediaset pare stia cercando di correre ai ripari. La scaletta dei nuovi ingressi, infatti, sembra aver subito delle modifiche alquanto importanti e il reality show potrebbe essere sostituito, almeno in uno dei due giorni della settimana.

Le brutte notizie sul GF Vip

Per Alfonso Signorini sono in arrivo delle brutte notizie in quanto il suo GF Vip sembra non essere in grado di far alzare l’asticella degli ascolti. I concorrenti attualmente in gara non sembrano essere in grado di suscitare l’interesse sperato, pertanto, non resta da fare altro che apportare delle modifiche ai piani inizialmente prestabiliti. A breve, infatti, nella casa più spiata d’Italia sarebbero dovute entrare nuove persone.

Tuttavia, l’influencer Amedeo Venza ci ha fatto sapere di essere a conoscenza di un cambio di rotta. Nella casa, infatti, non ci sarà nessun nuovo ingresso, almeno per il momento. Il motivo risiede nel fatto che. quasi certamente, il reality show verrà sostituito da un altro programma, almeno per quanto riguarda la messa in onda del venerdì. Molto presto, infatti, dovrebbe prendere il via una nuova trasmissione, la quale dovrebbe essere collocata proprio in tale giorno della settimana.

L’inaspettato cambio di programmazione

Nello specifico, si tratta di un nuovo programma che vede come protagonista Claudio Baglioni e la sua musica. Questo è un progetto sul quale Mediaset ha deciso di investire che, tuttavia, potrebbe stravolgere completamente la programmazione del reality show di Canale 5. Il nuovo format, infatti, dovrebbe andare in onda proprio nelle serate del venerdì. Questo spingerebbe il GF Vip ad andare in onda una sola volta a settimana.

Se questa ipotesi, altamente probabile, dovesse verificarsi, dunque, non avrebbe senso generare nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia considerando che il numero di puntate andrebbe a ridursi. In ogni diretta, infatti, dovrebbero determinare più di un’eliminazione per riuscire a rientrare nei tempi. Ad ogni modo, Alfonso Signorini non si è ancora sbilanciato sulla questione, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità positive per il GF Vip o se le cattive notizie diventeranno presto definitive.