Wanda Nara e Mauro Icardi, divorzio, lei: “Ha accettato le mie condizioni, mi ha dato tutto”, ma poi il colpo di scena (FOTO)

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrava non esserci più speranza, al punto che il divorzio si era trasformato nell’unica e ultima chance per porre fine a tutta questa sofferenza. A chiedere l’istanza è stata la donna, la quale ha posto anche delle condizioni piuttosto rigide.

Stando a quanto emerso, Mauro ha provato a far cambiare idea a sua moglie, tuttavia, non vedendo altra via, ha deciso di firmare tutte le carte e concedere a Wanda tutto ciò che chiedeva. All’improvviso, però, c’è stato un colpo di scena inatteso.

Mauro Icardi concede il divorzio a Wanda Nara

La soap opera tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua e in queste ore si è parlato addirittura di divorzio. A raccontare tutto quello che è accaduto, che segna l’epilogo di questa intricata vicenda, è stata la donna, attraverso un post di Instagram. Quest’ultima ha raccontato di aver chiesto a suo marito di formalizzare la loro separazione. Lui, in un primo momento, era titubante, ma in seguito ha deciso di assecondare la sua volontà.

Il motivo è risieduto nel fatto che il calciatore fosse esausto della guerra che continuavano a farsi, pertanto, ha ritenuto opportuno porre fine a quello strazio con un gesto estremo. Così, il protagonista ha firmato tutte le carte concedendo a sua moglie tutto ciò che chiedeva. Poco dopo, però, le ha scritto anche una lettera all’interno della quale le ha aperto il suo cuore. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha detto a sua moglie di averle concesso tutto in quanto si augura che così facendo lei sia finalmente felice.

L’inaspettato colpo di scena

L’unica cosa che Mauro Icardi desidera, infatti, è che sua moglie Wanda Nara sia felice, anche se questo implica un divorzio. Dinanzi queste parole, dunque, la donna è rimasta spiazzata ed ha deciso di fare dietrofront. In particolare, ha detto di aver capito che, malgrado avesse ottenuto “tutto” non aveva niente se al suo fianco non ci fosse stato suo marito. Pertanto, dopo questo gesto estremo, i due hanno deciso di tornare sui loro passi e di annullare completamente tutta la procedura di divorzio.

Attualmente, quindi, Wanda e Mauro sono tornati la coppia che erano, forse più innamorata di prima. A testimoniare il loro legame sono stati anche dei video pubblicati su Instagram in cui la famiglia appare riunita, felice e serena. Nelle clip in questione, infatti, si vede Icardi ballare e giocare con i suoi figli. Insomma, la parola fine sembra sia stata finalmente scritta in questa soap.