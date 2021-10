Raffaella Fico sparita dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip: cosa è successo?

In queste ore in molti si stanno domandando che fine abbia fatto Raffaella Fico dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, la showgirl pare sia sparita. La donna ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia nella serata di venerdì 22 ottobre.

Da quel momento in poi, di lei si sono perse completamente le tracce. In molti si aspettavano di vedere la donna tornare su Instagram, ma questo non è avvenuto. A fomentare ulteriormente i sospetti, poi, ci ha pensato anche il colpo di scena durante la puntata del 25 ottobre del reality show.

Raffaella sparita dai social

Raffaella Fico è stata eliminata lo scorso venerdì dal Grande Fratello Vip e attualmente sembra essere sparita. Molti sono i fan che sono accorsi al di sotto del suo profilo Instagram per chiederle qualche commento in merito alla sua recente eliminazione. Ricordiamo che la donna è uscita al televoto contro Carmen Russo e Miriana Trevisan. A quanto pare, il pubblico da casa non si è rivelato essere molto schierato dalla sua parte e la cosa non ha certamente generato piacere nell’ex di Mario Balotelli.

Nel momento in cui è andata in studio per aprire il cosiddetto biglietto di ritorno, infatti, la protagonista sperava di essere la predestinata a rientrare in gioco, in modo da dare uno schiaffo morale alla sua rivale Soleil Sorge. Purtroppo per lei, però, le cose sono andate diversamente. Ebbene, dopo questo episodio, la donna ha fatto perdere completamente le tracce di sé.

La Fico non si presenta in puntata al GF Vip

Raffaella Fico è sparita dai social, non pubblicando nessuna foto e nessun video recente. Sul suo account sono presenti solamente dei video che ritraggono alcuni momenti trascorsi in casa, ma sembra quasi come se a pubblicare questi contenuti sia stato lo staff e non lei stessa. Ad ogni modo, a generare ancora più sospetti è stato il fatto che la donna abbia preferito disertare anche l’ospitata nello studio del GF Vip.

Di solito, infatti, i concorrenti eliminati sono soliti tornare in studio durante le dirette per partecipare e per intervenire, quando necessario. Tra gli eliminati, infatti, c’erano ad esempio Tommaso Eletti e Amedeo Goria, ma della showgirl nessuna traccia. Al momento lei non ha dato alcuna spiegazione in merito e neppure il conduttore Alfonso Signorini si è sbilanciato per rivelare i motivi celati dietro la sua assenza.