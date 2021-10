Spoiler Il Paradiso delle signore 28 ottobre: Paola ha un malore, Adelaide trama contro Marcello

Giovedì 28 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore e le anticipazioni sono esilaranti. In tale episodio, infatti, vedremo che Paola verrà colpita da un malore e Gloria subito si prodigherà per aiutarla.

Adelaide, invece, tramerà contro Marcello, in quanto il suo obiettivo è metterlo in difficoltà durante la serata al circolo. Ezio, dal canto suo, sarà parecchio turbato a seguito della discussione orribile avuta con la sua ex.

Adelaide contro Marcello al Paradiso delle signore

Nella puntata del 28 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio sarà molto turbato. Il giovane sa di essere innamorato completamente di Veronica, tuttavia, teme che la presenza in città di Gloria possa generare qualche problema. Il protagonista, infatti, si troverà in più occasioni a pensare alla discussione avuta con la sua ex. Allo scopo di rendere il clima tra loro un po’ più disteso, Armando proverà a fare da mediatore. Il capo-magazziniere, infatti, andrà a parlare con Ezio nella speranza di convincerlo ad allentare la presa contro Gloria.

Cosa deciderà di fare il compagno di Veronica? Si lascerà convincere dai modi pacati e ragionevoli del suo interlocutore? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, al Circolo si verificherà un fatto piuttosto increscioso. Adelaide ha un piano per mettere in difficoltà Marcello in occasione dell’importante evento che si terrà al circolo. La donna, però, dovrà fare i conti con un’incresciosa realtà.

Nella puntata del 28 ottobre Paola starà male

Nello specifico, infatti, il diabolico piano che la contessa ha in mente fallirà miseramente a causa di un imprevisto. Per tale motivo, Marcello si troverà a fare una brillante impressione a tutti e mostrerà le sue abilità professionali agli esponenti del circolo. Durante la puntata del 28 ottobre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Salvatore parlerà con Anna e le proporrà di prendere parte al video musicale.

La fanciulla sembrerà alquanto entusiasta della cosa, al punto da decidere di accettare. Questo, dunque, consentirà a Tina di guadagnare un po’ di tempo in più per risolvere il suo problema con la voce. Nel frattempo, il legame tra le due ragazze diventerà sempre più forte. Paola, invece, verrà colta da un improvviso malore. Per fortuna, accanto a lei ci sarà Gloria, la quale riuscirà ad intuire subito quale sia il problema. La donna è convinta che la fanciulla stia vivendo una gravidanza complicata, pertanto, la soccorrerà.