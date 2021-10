Alex Belli e Soleil commentano il loro bacio: “Tra noi c’è complicità”

Alex e Soleil sempre più vicini

La scorsa settimana gli autori del Grande Fratello Vip 6 hanno messo alla prova i concorrenti con il kiss freeze, ovvero la versione ‘al bacio’ del tradizionale freeze. Tra i tanti baci che si sono scambiati gli inquilini della casa più spiata d’Italia, i telespettatori ne ha notato uno davvero particolare, quello tra Alex Belli e Soleil Sorge.

L’ex volto di Uomini e Donne è saltata addosso all’attore di Centovetrine e i due si sono baciati in bocca. Tale scena ha attirato l’attenzione anche del conduttore Alfonso Signorini, che lunedì sera ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati.

Signorini chiede spiegazioni ai due gieffini

Durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini rivolgendosi ad Alex Belli e Soleil Sorge, ha detto: “Questa è stata la settimana dei baci e il GF si è divertito. Ma scusate, mi fate rivedere il video? Perché tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio”.

A quel punto l’attore è sembrato parecchio imbarazzato dopo le parole del direttore del settimanale Chi, ma ha ammesso che con la compagna d’avventura c’è una grande complicità. “In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità“, ha asserito il gieffino.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

A quel punto Alfonso Signorini ha anche domandato a Soleil Sorge se le piace Alex Belli e lei ha cercato di fare la simpatica, cercando di cambiare discorso. “Poi in realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla. Se mi piace? Ma certo, nel senso che lo adoro“, ha dichiarato la gieffina.

Nel frattempo, Delia Duran si dice tranquilla del rapporto che suo marito Alex ha instaurato con Soleil all’interno della casa del GF Vip 6. Tuttavia è probabile che la donna entri nel loft nelle prossime puntate.