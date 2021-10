Tina Cipollari dice la sua su Sophie Codegoni al GF Vip: “So quanto vali…”

Tina Cipollari torna a parlare del GF Vip 6

In occasione della nuova puntata del lunedì, Tina Cipollari nella medesima sera è tornata a commentare attraverso il suo profilo Instagram la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A distanza qualche settimana dalla frecciata velenosa rivolta a Francesca Cipriani, la storica opinionista di Uomini e Donne stavolta ha commentato per l’ex tronista Sophie Codegoni. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto la donna sui social.

La vamp elogia l’ex tronista di Uomini e Donne

In questo caso, però, la vamp frusinate per lei ha speso delle parole al miele. La collega di Gianni Sperti e la 19enne si sono conosciute nel dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi la passata edizione. “Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile sei bella fuori e dentro. Hai tutto il mio appoggio e la mia stima ti voglio bene, Tina”, ha detto la donna sul social network. (Continua dopo il post)

Tina Cipollari difende Sophie Codegoni, Jessica Antonini invece no

C’è da dire, però, che l’attuale gieffina Sophie Codegoni al Trono classico di Uomini e Donne non ha lasciato solo bei ricordi. Ad esempio, la sua compagna d’avventura, ovvero l’ex tronista Jessica Antonini, l’ha pesantemente attaccata pubblicamente.

“Cosa penso di Sophie al GF Vip? Ricordiamoci intanto che dietro ogni programma c’è una redazione che fa un grande lavoro. Quando selezionano una persona è perché quella persona è valida e ha delle caratteristiche. Certo che, per quello che vedo su Instagram dice un sacco di cavolate, per gli spezzoni che vediamo tutti. Pensasse alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil. Iniziasse a dire un po’ più di verità perché la gente poi la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia. La piccola Sophie”, ha affermato l’ex fiamma di Davide Lorusso.