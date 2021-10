GF Vip, scoop su Alex Belli: ha organizzato una finta paparazzata, ma è stato scoperto (FOTO)

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato uno scoop su Alex Belli, attuale concorrente del GF Vip. Il protagonista in questi giorni aveva rivelato di essere a conoscenza di una notizia sconcertante che riguardava un membro del reality show.

Ebbene, dopo un po’ di attesa da parte dei suoi fan, finalmente è stata sganciata la bomba. Nello specifico, sembrerebbe che Alex stia provando a fare di tutto pur di far parlare di sé. A tale scopo, si sarebbe inventato addirittura una finta paparazzata. Scopriamo cosa è emerso.

Lo scoop su Alex Belli

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Alex Belli si sarebbe reso protagonista di un bello scoop. Il concorrente del reality show pare abbia come unico obiettivo quello di far parlare di sé, ad ogni costo. A tal proposito, sembra che prima di mettere piede all’interno della casa più spiata d’Italia si sarebbe messo d’accordo con un paparazzo per fare degli scatti finti. In tali immagini, Alex doveva essere immortalato in compagnia di un’altra donna che, chiaramente, non poteva essere sua moglie.

L’intento del protagonista, dunque, era quello di far uscire fuori queste foto mentre lui era un concorrente nella casa del GF Vip. In questo modo, infatti, Alfonso Signorini si sarebbe sicuramente occupato della vicenda ed avrebbe coinvolto Alex in più dibattiti allo scopo di aumentare notevolmente la sua visibilità mediatica. La cosa ancora più assurda e imbarazzante, però, è il fatto che sua moglie Delia Duran pare fosse d’accordo.

L’accordo con Delia Durante e lo smascheramento

La donna avrebbe avallato la richiesta di suo marito Alex Belli in modo da generare uno scoop del quale si sarebbe parlato certamente per diverse puntate. Magari, poi, i due avrebbero potuto avere anche un confronto nella casa per discutere sull’accaduto. Queste sono tutte situazioni che contribuiscono a generare curiosità da parte dei telespettatori facendo, così, aumentare la visibilità di un concorrente.

Ad ogni modo, almeno per il momento, tutto questo non è saltato fuori. Quella di Amedeo è solamente un’indiscrezione, la quale non è stata ancora confermata. Adesso che il machiavellico piano dell’attore sembra sia saltato fuori, dunque, non ci resta che attendere per vedere se Belli andrà avanti con questo suo fantomatico piano, oppure se deciderà di far sgonfiare la cosa gradualmente.