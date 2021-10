GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si baciano di nuovo

Nuovo bacio tra Lulù e Manuel

Dopo un periodo di lontananza, voluta da Manuel Bortuzzo, quest’ultimo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6 si sono di nuovo baciati. Un bacio che è scattato immediatamente dopo la lunga diretta di lunedì sera su Canale 5, poco prima di andare a letto.

Nel dettaglio, sdraiati l’una sull’altro a farsi le coccole, la principessa di origini etiopi ha prima cercato fortemente un bacio a stampo, salvo poi ottenere un bello appassionato per volontà del 22enne.

La reazione dei fan della principessa

Dopo questo gesto da parte di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6 in rete e sui vari social network è immediatamente scattata la polemica. Infatti i fan di Lulù Selassié hanno accusato il 22enne di illuderla.

Solo qualche giorno fa, infatti, il nuotatore ha detto alla principessa: “non cerco una fidanzata non rompermi il C”. Giorni dopo, invece, durante un gioco di baci organizzato dagli autori del reality show di Canale 5, lo sportivo ha preferito baciare Aldo Montano piuttosto che lei.

Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié: “Non cerco una fidanzata”

Un paio di settimane fa c’è stato uno scontro verbale fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6, quando il nuotatore le ha detto chiaramente: “Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla. Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente”.

Per poi continuare così: “Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace. Prendo le distanze ma non perché ce l’ho con qualcuno. Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio. Io qua dentro non mi incazzerò mai realmente. Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio”.