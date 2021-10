Guerra tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, lui gela: “Anche se prendessi un ergastolo…” (FOTO)

Continuano i rumors che riguardano Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e quello che è emerso nelle ultime ore lascia presagire una vera e propria guerra tra i due. Alcune ore fa, infatti, sul profilo Instagram della showgirl è apparso un post davvero criptico, che lascia intendere che possa essersi lasciata con il suo compagno.

Dopo poco, poi, è stato Antonino a pubblicare una foto di sua figlia, aggiungendo una didascalia davvero perentoria. Scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Il post di Belen Rodriguez

Tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembra esserci una guerra in atto. I due hanno smesso di mostrarsi sui social da diverso tempo, al punto da spingere molti fan a credere che tra loro le cose non stessero andando esattamente nel migliore dei modi. A distanza di qualche giorno, poi, è arrivata una clamorosa stoccata. Belen ha pubblicato un post all’interno del quale ha parlato dell’importanza di restare single nell’attesa di trovare la persona che davvero ti apprezza.

A tal proposito, la donna ha scritto una metafora dicendo che solo chi è disposto a ballare con te sotto la pioggia, senza lamentarsi, ti ama davvero. Dalle sue parole, dunque, si è evinto che le cose con Antonino non stanno andando bene. La showgirl, dunque, sembrerebbe essere tornata nuovamente single. Ad ogni modo, ad infuocare ulteriormente la questione è stato il ragazzo. (Continua dopo la foto)

Antonino Spinalbese fa la guerra alla showgirl?

Quest’ultimo ha pubblicato la foto di sua figlia Luna Marie ed ha detto che sarebbe disposto a fare qualunque cosa per lei. La parte interessante del commento è stata quella in cui ha detto che sarebbe capace di beccarsi anche un ergastolo pur di stare al fianco della piccola e non abbandonarla mai. Questi termini hanno immediatamente fatto credere che il suo scopo sia stato quello di “mettere in guardia” la showgirl nel caso in cui avesse in mente di tenerlo lontano da sua figlia.

Insomma, la guerra sembra essere tutt’altro che fredda tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Tuttavia, sul web c’è anche chi ha notato che nell’immagine pubblicata dall’uomo sembra esserci anche Belen. Questo, dunque, sta facendo sorgere dei sospetti. Che si tratti solo di una messinscena solo per attirare a sé i riflettori? Al momento non ci è dato saperlo.