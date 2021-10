Rosalinda Cannavò, violenta alluvione colpisce la sua famiglia, lei: “La situazione è gravissima” (VIDEO)

In questi giorni il maltempo sta imperversando un po’ in tutta Italia. Molti sono i danni causati all’ambiente e a persone. A raccontare un triste accadimento legato proprio ad un’alluvione è stata Rosalinda Cannavò.

L’ex gieffina ha spiegato che la sua famiglia è stata colpita da un’ondata di maltempo davvero importante. Lei è stata molto in apprensione e non ha potuto nascondere che la situazione sia gravissima. Scopriamo cosa è accaduto.

La violenta alluvione che ha colpito la famiglia di Rosalinda

Rosalinda Cannavò ha raccontato ai suoi fan che la sua famiglia è stata colpita da una violenta alluvione. Nello specifico, suo padre e sua sorella si trovavano in auto, sull’autostrada che collega Catania e Messina. I due sono rimasti intrappolati in una bufera. La giovane ha spiegato che la situazione è stata davvero drammatica, in quanto l’acqua arrivava anche agli sportelli. File di macchine si sono dovute fermare nella speranza che il maltempo si placasse e la situazione migliorasse.

Purtroppo, però, non tutti sono stati fortunati, sta di fatto che è morta anche una persona. In merito alla sua famiglia, invece, Rosalinda ha detto che mentre tutto ciò si stava verificando, lei era alle prese con la registrazione di una nuova puntata di Casa Chi. Proprio per questo motivo, non ha potuto seguire in tempo reale quanto stesse accadendo. Ad ogni modo, una volta ultimate le riprese, la ragazza ha potuto scoprire cosa fosse successo alla sua famiglia.

Come stanno adesso i familiari della Cannavò

Per fortuna, l’alluvione non ha causato danni al padre e alla sorella di Rosalinda Cannavò e questo ha fatto tranquillizzare l’attuale compagna di Andrea Zenga. Tuttavia, la situazione continua ad essere piuttosto difficile in quanto i danni causati dal maltempo sono ancora parecchi. Proprio in virtù di questo, Rosalinda ha detto di essere vicina a tutti i suoi amati siciliani per questo difficile momento che stanno vivendo.

La donna, inoltre, ha approfittato di questo episodio per sfogarsi ed ha detto che non ci voleva proprio tutto ciò in un periodo già abbastanza complesso a causa della pandemia. Ad ogni modo, si augura che tutto questo possa passare il più rapidamente possibile e che non ci siano altre vittime causate dalle violente alluvioni che si stanno abbattendo un po’ sul tutto il territorio nazionale.