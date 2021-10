GF Vip, Miriana Trevisan si fa regalare oggetti di valore da un uomo per entrare in casa: ecco i costi (VIDEO)

Da un po’ di tempo sul web sono circolate delle voci in merito ad una concorrente del GF Vip che si sarebbe fatta regalare oggetti di valore da un uomo per entrare in casa, ebbene, la diretta interessata è Miriana Trevisan. L’influencer Deianira Marzano ha, finalmente, svelato tutte le carte.

La concorrente, infatti, non potendosi permettere di sfoggiare look all’avanguardia e costosi, si sarebbe fatta fare dei regali dal suo presunto compagno che sta fuori la casa, per poi lasciarlo. Scopriamo quello che è emerso.

I regali dell’uomo misteriosi di Miriana Trevisan

Continuano i gossip sulla casa più spiata d’Italia. Questa volta, a finire al centro di un polverone, è stata Miriana Trevisan, la quale è stata accusata di aver fatto un gesto piuttosto sconcertante prima di entrare al GF Vip. Nello specifico, sembrerebbe che la donna, innanzitutto, abbia un fidanzato che l’aspetta fuori dalla casa. In secondo luogo, poi, la protagonista avrebbe chiesto proprio a questa persona, a quanto pare facoltosa, di farle die regali prima del suo ingresso.

Il motivo risiede nel fatto che lei aveva vergogna a farsi vedere da tutta Italia con capi e oggetti di poco valore, pertanto, avrebbe chiesto a questa fantomatica persona di comprarle abiti di Elisabetta Franchi di alta sartoria e non solo. A lasciare maggiormente sconvolti gli spettatori è il fatto che la donna sembrerebbe aver chiesto al suo compagno anche un orologio Rolex del valore di circa 50 mila euro. (Continua dopo il video)

La concorrente del GF Vip sotto accusa

il tutto, solamente per far vedere a tutta Italia di essere benestante e di avere oggetti di un certo valore. Inoltre, ad aggravare ulteriormente la sua posizione sarebbe il fatto che, dopo aver chiesto tutte queste cose all’uomo, lo avrebbe lasciato. In questi giorni, infatti, Miriana Trevisan si è molto avvicinata a Nicola Pisu all’interno della casa del GF Vip. Dopo essersi mostrata piuttosto titubante nei suoi confronti, infatti, la donna ha deciso di lasciarsi andare.

I due hanno anche dormito insieme e si sono scambiati delle romantiche effusioni generando molto sgomento. Molti telespettatori del programma e la stessa opinionista Sonia Bruganelli si sono scagliati contro di lei esortandola a mostrare maggiore attenzione nei confronti di un ragazzo così giovane e con un trascorso personale piuttosto complesso come quello che lui ha alle spalle.