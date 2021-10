Alfonso Signorini conduce il GF Vip con 38 di febbre, scoppia il caos: “Ha violato protocollo anti-covid” cosa è successo (VIDEO)

In questi giorni si sta molto parlando di una questione alquanto spinosa, in quanto coinvolge la pandemia. Nello specifico, durante la puntata del 22 ottobre del GF Vip, Alfonso Signorini ha raccontato di avere la febbre a 38, ma di essere comunque in studio per condurre il programma.

In tempi non sospetti questa non sarebbe stata affatto una notizia sconcertante, tuttavia, nel periodo di pandemia quest’affermazione assume una connotazione completamente differente. Striscia la notizia, infatti, ha montato un caso sulla questione. Scopriamo cosa è emerso.

Alfonso Signorini con la febbre infrange protocollo anti-covid?

Nel corso della puntata di venerdì scorso del GF Vip, Alfonso Signorini ha rivelato a tutti di avere la febbre a 38. Il conduttore, ha detto questa frase per giustificare qualche sua piccola mancanza durante la conduzione, in quanto non si sentiva affatto bene. In effetti, dal suo tono di voce si è evinto chiaramente che qualcosa non andasse, pertanto, lui ha preferito scongiurare ogni possibile pettegolezzo raccontando la verità. Subito dopo aver sganciato questa piccola bomba, però, in molti hanno cominciato a farsi delle domande sul web.

Nello specifico, gli autori di Striscia la notizia hanno voluto affrontare la vicenda sollevando un vero e proprio polverone. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, infatti, hanno mostrato ai telespettatori del programma satirico un piccolo trafiletto legato al momento in cui il presentatore ha confessato di stare male. I due protagonisti hanno ironizzato sulla vicenda dicendo che Alfonso fosse davvero impavido e pronto a tutto pur di non venire meno ai suoi oneri.

Il caso di Striscia la notizia sul GF Vip

Poco dopo, però, i due presentatori hanno posto l’accento su di una questione. Secondo l’ordinanza 546 del 13 maggio 2020 nessuno può recarsi sul posto di lavoro con una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. Pertanto, se Alfonso Signorini si è recato presso gli studi Mediaset per condurre il GF Vip con la febbre a 38 ha violato una delle norme fondamentali anti-covid.

Sia Siani sia l’Incontrada, infatti, hanno accusato il loro collega di essere stato poco rispettoso delle regole in un periodo così delicato. Ad ogni modo, appare molto strano che Alfonso abbia detto apertamente di avere la febbre, malgrado le ordinanze in materia di covid siano, ormai, di dominio pubblico. Proprio per questo motivo, in molti non attendono altro che una replica da parte del diretto interessato. Per il momento, essa non è arrivata, neppure nella puntata di lunedì. Dopo il caso montato dal programma satirico, però, è probabile che Signorini si sentirà costretto a dare una spiegazione. (Clicca qui per il video)