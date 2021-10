Sonia Bruganelli asfalta alcuni concorrenti del GF Vip e gela la Volpe: “Dinamiche falsate” (VIDEO)

Sonia Bruganelli è stata la protagonista della puntata di Casa Chi, online dal 26 ottobre su Instagram e la donna, chiaramente, non ha potuto fare a meno di parlare del GF Vip. L’opinionista del reality show è stata chiamata ad intervenire sulle dinamiche che riguardano alcuni concorrenti.

Lei, senza peli sulla lingua come sempre, si è scagliata contro alcuni di loro ed ha parlato in modo abbastanza sincero di quanto sia difficile essere se stessi in un cotesto televisivo come quello dei reality. Infine, poi, non è mancata una stoccata ad Adriana Volpe.

Le stoccate di Sonia Bruganelli

Nel corso dell’ultima puntata online di Casa Chi è stata intervistata l’opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha risposto alle domande dei giornalisti e non ha risparmiato stoccate contro alcuni concorrenti del programma. In primo luogo, la donna si è detta un po’ contraria al comportamento che sta assumendo Miriana Trevisan. Secondo il suo punto di vista, infatti, la showgirl ha sottovalutato la situazione con Nicola Pisu e adesso le è sfuggita di mano.

Il giovane, infatti, ha un trascorso alquanto burrascoso alle spalle, pertanto, non appena ha cominciato a nutrire un interesse vero e sincero per un’altra persona ne ha perso quasi il controllo. Inoltre, la troppa differenza d’età esistente tra i due protagonisti rappresenta per la Bruganelli un fattore penalizzante. La donna, in quanto madre, si sarebbe dovuta fare qualche problema in più.

I concetti di verità e finzione al GF Vip e la frecciatina alla Volpe

Sonia Bruganelli, poi, ha preso di mira un altro concorrente del GF Vip, ovvero Alex Belli. L’opinionista ha accusato quest’ultimo di essere davvero troppo egocentrico e di non fare altro che pensare a se stesso. Secondo il suo punto di vista, anche l’avvicinamento a Soleil sarebbe solo dettato dal suo narcisismo. Proprio in merito alla Sorge, invece, Sonia ha detto che la reputa l’unica ragazza “vera” nel programma. Nello specifico, ha spiegato che il concetto di “vero” è fuorviante.

Essere in una casa con tante telecamere puntate addosso e circondati da sponsor non può mai rendere le persone sincere al 100%. L’umanità viene fuori solamente in piccoli sprazzi, pertanto, a suo avviso, paradossalmente i più veri sono quelli che fingono. Su Adriana Volpe, invece, si è lasciata andare qualche stoccatina in quanto ha alluso al fatto che la sua collega non abbia fatto nulla di importante nella sua vita al punto da essere citata in un suo libro.