Il Paradiso delle signore trama 29 ottobre: Giuseppe minacciato, Tina inganna Vittorio

La trama dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 29 ottobre, presenta molti colpi di scena. Tra i primi c’è, sicuramente, il fatto che Giuseppe si troverà a vivere una situazione piuttosto incresciosa.

Il signor Amato, infatti, riceverà notizie da parte della madre del figlio illegittimo che si trova in Germania e le cose si metteranno male. Tina, invece, tenderà una trappola a Vittorio. Ci saranno, inoltre, aggiornamenti sulle condizioni di salute di Paola.

Intrighi e tradimenti al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 29 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Tina presenterà a Vittorio il demo registrato per il nuovo film musicale. Ad ogni modo, a cantare non è lei, bensì Anna. Consapevole di aver architettato tutto ciò, la ragazza si sentirà terribilmente in colpa nei confronti del direttore dello shopping center che si è mostrato così gentile nei suoi confronti. Le Veneri, invece, saranno molto in pena per Paola. Quest’ultima ha avuto un malore nel corso della precedente puntata, pertanto, tutte le sue amiche e colleghe saranno in ansia.

Dora, però, riuscirà ad ottenere delle informazioni sulla moglie di Franco. Per fortuna, il pericolo sembra essere rientrato, quindi, la donna porterà la lieta novella alle sue colleghe. Gloria, dal canto suo, si sentirà felice per essere riuscita a soccorrere in tempo Paola. Nel momento in cui Ezio verrà a conoscenza di questo gesto eroico, comincerà a riflettere sulla donna e, alla fine, deciderà di chiederle un nuovo incontro.

Giuseppe minacciato nella puntata del 29 ottobre

L’uomo sta attraversando un momento estremamente confuso. Da un lato teme che Gloria possa influire negativamente sul rapporto che ha con la sua nuova compagna e la nuova famiglia, ma dall’altro non può negare di essere ancora legato a lei. Ad ogni modo, nel corso della puntata del 29 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Giuseppe verrà raggiunto da informazioni piuttosto incresciose.

Nello specifico, Petra, la madre del figlio illegittimo del signor Amato, si metterà in contatto con lui e comincerà a minacciarlo. In particolare, gli dirà di mandarle immediatamente altri soldi altrimenti attuerà un diabolico piano per rovinare per sempre la vita del suo ex amante. Giuseppe sarà in preda al panico e non saprà più come gestire la situazione che, ormai, gli sta evidentemente sfuggendo di mano.