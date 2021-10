GF Vip, Nicola Pisu dorme a terra per farsi perdonare da Miriana, il web esplode: “Gli autori devono intervenire” (FOTO)

In queste ore è accaduto un fatto davvero inaspettato al GF Vip. Nello specifico, il concorrente Nicola Pisu ha deciso di dormire per terra accanto a Miriana per farsi perdonare di una mancanza avuta nei suoi confronti.

Questo gesto, decisamente estremo, è stato commentato moltissimo dagli utenti del web, i quali si sono scagliati anche contro di autori. La produzione, infatti, dovrebbe intervenire per ridimensionare tutta la situazione. Scopriamo cosa è accaduto.

Miriana contro Nicola al GF Vip

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan le cose hanno cominciato a complicarsi, sta di fatto che il ragazzo si è messo a dormire per terra come punizione verso se stesso. Tutto è cominciato nel momento in cui la showgirl ha avuto uno sfogo durante il quale è scoppiata in lacrime. La donna era molto provata in quanto, dopo la messa in onda di lunedì, è stata pesantemente attaccata. Ad ogni modo, ad asciugare le sue lacrime non c’è stato Nicola, il quale non si è affatto accorto che la coinquilina non stesse bene.

Estremamente apprensivo, invece, si è dimostrato Alex Belli. Quest’ultimo è stato accanto a Miriana tutto il tempo cercando di tirarle su il morale ed esortandola a non dare importanza a quello che pensano gli altri. Ad ogni modo, dopo essersi ripresa, la Trevisan non ha esitato ad accusare Nicola di non essere stato vicino a lei in quel momento così complicato. Nicola ha provato a scusarsi dicendo di non essersi accorto di nulla.

Pisu dorme per terra e il web insorge

In ogni caso, allo scopo di manifestare tutto il suo rammarico per aver trascurato Miriana, Nicola Pisu ha deciso di dormire per terra. Il giovane ha preso un cuscino e si è sdraiato sul pavimento accanto alla showgirl. Quest’ultima, in un primo momento, ha esortato Nicola ad andare a dormire nel suo letto, ma il giovane non ne ha voluto sapere ed è rimasto lì per terra. Sul web, chiaramente, è scoppiato il caos.

Molti telespettatori hanno commentato quanto accaduto dicendo che il concorrente abbia chiaramente qualche problema a gestire le emozioni. Le sue sono reazioni troppo estreme, che non sembrano dare l’idea di una persona lucida al 100%. La Trevisan, inoltre, non avrebbe mai dovuto permettere che tutto ciò si verificasse secondo i telespettatori. Adesso, dunque, sarebbe compito degli autori quello di intervenire e ridimensionare la cosa.