Oroscopo 28 ottobre 2021: Ariete ingestibili, Acquario non giocate brutti scherzi

Secondo l’oroscopo del 28 ottobre 2021, i nati sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione a qualche colpo di testa. I Toro devono essere più sicuri di sé, mentre i Sagittario devono rispettare delle scadenze.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non è facile gestire le emozioni in questo momento. Siete sopraffatti dalla vulnerabilità, pertanto, farete una certa fatica a prendere decisioni razionali. Cercate di essere più cauti in campo professionale.

Toro. Non perdete tempo per cercare di spiegare alle persone che vi circondano come siete fatti, lo capiranno da sole. Concentratevi un po’ di più su voi stessi e sui vostri obiettivi. In amore dovete essere audaci.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 28 ottobre denotano una giornata un po’ frenetica. Al mattino ci saranno diverse faccende da sbrigare, mentre verso il pomeriggio potrete concedervi qualche piccolo momento di relax.

Cancro. I nati sotto questo segno hanno bisogno di un momento di tregua. Cercate di non essere troppo irruenti, specie per quanto riguarda le faccende sentimentali. In ambito professionale, invece, dovete essere intraprendenti.

Leone. Le situazioni difficili sono certamente quelle che vi regaleranno maggiori soddisfazioni. Raggiungere un obiettivo con fatica e impegno vi renderà particolarmente orgogliosi. Dal punto di vista sentimentale, invece, cercate di puntare più in alto.

Vergine. Gli sforzi fatti fino a questo momento per raggiungere i vostri obiettivi vi saranno ricompensati. Questi sono i risultati ottenuti per non esservi mai arresi e per aver arato sempre il vostro campo senza soffermarvi sugli altri.

Previsioni 28 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Attenti a quello che desiderate. In questi giorni siete molto vulnerabili, pertanto, potreste essere proiettati verso obiettivi che, in realtà, potrebbero complicare ulteriormente la vostra condizione.

Scorpione. L’Oroscopo del 28 ottobre vi invita ad osare. Se avete in mente un progetto, ma non sapete come realizzarlo, fatevi aiutare da qualcuno che ne sa più di voi. In amore è importante imparare a chiedere scusa.

Sagittario. Giornata piena di scadenze. Oggi dovrete mettere a posto un po’ di cose, pertanto, cercate di essere attenti e, allo stesso tempo, precisi. In ambito sentimentale, invece, ci sono delle novità in arrivo, specie per i single.

Capricorno. Le stelle vi esortano a mettere da parte il rancore. Se una persona ha tradito la vostra fiducia, eliminatela dalla vostra vita. In caso contrario, andate avanti e non rimuginate continuamente sul passato.

Acquario. In amore vi sentite abbastanza appagati, tuttavia, cercate di non lasciarvi incuriosire da situazioni “pericolose” di cui potreste pentirvi. Sul lavoro ci sono dei progetti in ballo, siate attenti e sagaci.

Pesci. Brutto momento per le emozioni. Siete un po’ troppo suscettibili, pertanto, evitate di intavolare discussioni o di pensare di risolvere questioni in sospeso proprio oggi. In ambito professionale, invece, siete tesi come una corda di violino, rilassatevi un po’ di più.