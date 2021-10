Morgan dopo anni la verità: ecco perché è finita con Selvaggia Lucarelli

Morgan e Lucarelli sono stati insieme

Non tutti sanno che Marco Castoldi in arte Morgan e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un flirt circa un decennio fa. Una notizia di gossip che è tornata a galla grazie ad uno scambio di battute che il musicista lombardo e la nota blogger hanno fatto durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2021.

Pronto al giudizio dopo la coreografia, lex coach di X Factor quando è stato il turno della giornalista ha sbottato così: “Ecco che arriva la cattiveria!“. A quel punto lei ha replicato in questo modo: “Io cattiva? Io? Proprio Io? Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni e la cattiva sarei io?”.

Le precisazioni della giurata di Ballando

Subito dopo, sempre nel primo appuntamento stagionale di Ballando con le Stelle la giurata Selvaggia Lucarelli ha fatto una precisazione ai suoi colleghi. “Non sapete cosa rischiate nel continuare ad innaffiare l’ego di questo uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. State buoni miei colleghi, state tranquilli con i complimenti“, ha asserito la blogger.

Morgan confessa: “Ecco perché è finita con Selvaggia Lucarelli”

In questi ultimi giorni Morgan è ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi, dove ha confermato la versione della sua ex Selvaggia Selvaggia. “Perché non ho ritelefonato a Selvaggia? Perché non sono uno che cerca le persone, è la prova che non sono uno stalker, perché Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: ripeto, il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker”, ha dichiarato il musicista.

Infine quest’ultimo ha menzionato Bugo, al momento nel cast di Pechino Express. “Se rifarei un altro duetto? Ma certo: sarebbe un regalo agli italiani perché quel passaggio a Sanremo con Bugo che esce dal palco ed io che dico ‘Dov’è Bugo?’ è stato l’ultimo momento di distrazione per il Paese prima della pandemia”, ha concluso Castoldi.