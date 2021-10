Uomini e Donne anticipazioni oggi: bacio appassionato per Gemma, due scelte inattese

Le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 28 novembre, di Uomini e Donne sono a dir poco spiazzanti. Ci saranno diversi avvenimenti degni di nota, che riguarderanno sia il trono over sia quello classico.

Per quanto riguarda il primo, Gemma racconterà di aver avuto un incontro molto passionale con Costabile, inoltre, una coppia del parterre farà una scelta. Tra i giovani, invece, Matteo spiazzerà con una scelta.

Baci e scelte al trono classico di Uomini e Donne

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, pare ci saranno un paio di colpi di scena inaspettati. La puntata comincerà con il continuo delle esterne di Andrea Nicole. In quella di ieri è andata in onda solo l’uscita con Ciprian, i due sono stati molto bene, hanno affrontato argomenti molto seri e si sono scambiati anche un bacio. In studio, però, in molti oggi diranno di aver visto il ragazzo troppo impostato. In seguito, poi, verrà mandata in onda l’esterna con Alessandro. Anche loro due hanno trascorso momenti molto romantici e stavolta ad aprirsi è stata la tronista.

La donna, infatti, ha parlato della sua famiglia e del rapporto con sua madre. Verso la fine dell’esterna, poi, i due si sono baciati. In studio, la maggior parte dei presenti reputerà molto più appassionante il bacio tra loro due che non quello con Ciprian. Restando sempre in tema di trono classico, poi, Matteo farà la sua scelta. Al momento non è ancora certo se questo momento andrà in onda oggi, o al massimo domani. Ad ogni modo, il giovane sceglierà a sorpresa Noemi.

Gemma osé nella puntata di oggi

Prima di farlo, però, manderà a casa Francesca e Valentina. Sotto consiglio di Raffaella Mennoia, poi, prenderà la decisione di uscire dal programma. In merito al trono over, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne le anticipazioni ci svelano che si parlerà anche di un’altra scelta molto importante, ovvero, quella di Antonio e Angela. I due diranno di essersi innamorati, pertanto, abbandoneranno lo studio insieme tra gli applausi del pubblico.

Decisamente meno ammirazione, invece, ci sarà per Gemma Galgani. La dama racconterà di essersi vista in camerino con Costabile dopo la puntata del giorno prima e, in tale occasione, tra i due c’è stato un bacio molto passionale. La donna ha spiegato che il contatto fisico sarebbe durato ben 16 minuti. In studio, chiaramente, scoppierà il caos e Tina non perderà occasione per bacchettare la sua rivale.