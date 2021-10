Scoop sul GF Vip, ecco perché Raffaella Fico non era in studio: “Ha sporto denuncia contro Soleil…” (VIDEO)

Ieri sera, l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato un video in cui ha rivelato uno scoop inerente il GF Vip. Nello specifico, ha raccontato il motivo per il quale Raffaella Fico fosse sparita dalla circolazione dopo l’eliminazione dal gioco, ovvero, perché ha sporto denuncia contro Soleil Sorge.

La showgirl napoletana pare che, una volta uscita dalla casa, si sia resa conto di alcune situazioni piuttosto gravi e pesanti di cui si è resa protagonista la sua ex coinquilina e avrebbe deciso di rivolgersi a vie legali. Scopriamo tutto ciò che è emerso.

Ecco il motivo dell’assenza di Raffaella Fico al GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata di lunedì del GF Vip, tutti i telespettatori hanno cominciato a domandarsi per quale ragione l’ultima eliminata non fosse presente in studio e non fosse neppure tornata sui social. A chiarire quanto pare stia accadendo è stato Amedeo Venza. L’influencer ha raccontato che il motivo per il quale Raffaella Fico sia sparita risiede nel fatto che abbia sporto denuncia contro Soleil per frasi razziste.

Il protagonista ha dichiarato anche che la napoletana si sarebbe rivolta agli avvocati per portare sia sul piano civile, ma anche su quello penale, la situazione. Al momento, però, non è chiaro il motivo specifico per il quale la donna sembrerebbe aver denunciato la sua ex coinquilina. Di liti ne hanno avute tante durante la loro permanenza nella casa, tuttavia, nessuno credeva che la situazione fosse così grave al punto da agire in modo così estremo. (Continua dopo il video)

Soleil Sorge verrà informata?

Ad ogni modo, andando un po’ a ritroso con i filmati inerenti le liti tra Raffaella Fico e Soleil potrebbe essere emerso il motivo della denuncia. In occasione della prima puntata del programma di Canale 5, infatti, la Sorge si rivolse alla sua interlocutrice chiamandola “Bitch”. Questo termine non è mai stato digerito Fico, anche se quando fu pronunciato quest’ultima non si rese conto nel dettaglio di cosa avesse detto la sua rivale.

Uscendo dal programma, probabilmente, si è messa in pari con tutto. Al momento, però, Raffaella risulta ancora assente dai social, pertanto, non è minimamente intervenuta sulla questione. Soleil, dal canto suo, è ignara di tutto. Per questo, non ci resta che attendere la messa in onda di venerdì del reality show per scoprire se Alfonso Signorini metterà al corrente la concorrente di questa incresciosa situazione.