Nilufar Addati senza mutande su Instagram per mostrare le smagliature: sul web scoppia il caos (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, si è resa protagonista di uno scatto su Instagram in cui è apparsa senza mutande. La ragazza ha deciso di compiere questo gesto, a sua detta spontaneo e ingenuo, per mandare un messaggio a tutte le donne.

Nella foto in questione, infatti, sono in bella mostra le numerose smagliature presenti sul lato b della protagonista. Ad ogni modo, molti utenti del web non hanno affatto apprezzato la spregiudicatezza della dama, pertanto, hanno sollevato un putiferio.

La foto senza mutande di Nilufar Addati

Nilufar Addati ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare senza mutande. La donna si è inquadrata dinanzi lo specchio del suo bagno ed ha mostrato il suo fondoschiena. Dalla foto in questione, però, appare un dettaglio abbastanza importante, che sono le sue smagliature. Gli utenti del web che la seguono sono rimasti senza parole, pertanto, le hanno immediatamente mandato messaggi volti a mortificarla e accusarla. La ragazza, allora, ha sentito il bisogno di fare delle storie per spiegare il suo punto di vista.

Nilufar ha esordito dicendo di aver fatto quella foto non per provocare il web quanto, piuttosto, per mostrare a tutti quelli che la seguono che le donne non devono odiare il proprio corpo se ha dei difetti. Nel suo caso, ad esempio, il lato b è ricoperto di smagliature, che non le generano nessun tipo di turbamento, anzi. Una volta viste, ha deciso addirittura di scattarsi una foto e di mostrarla pubblicamente sui suoi social. (Continua dopo la foto)

La bufera del web

Il suo gesto di libertà e di emancipazione, però, non è stato interpretato esattamente in questo modo. Molte persone si sono scagliate contro Nilufar Addati accusandola di essere priva di pudore e volgare per mostrarsi sui social senza mutande. A tal proposito, l’ex tronista ha replicato di essere davvero sconcertata e amareggiata, specie per il fatto che commenti del genere sembrano provenire prevalentemente da donne.

Questo polverone che è stato sollevato lascia intendere che parte del genere femminile non è affatto libero dai pregiudizi come vuole far credere. Lei, ad ogni modo, non ha nessuna intenzione di cancellare quello scatto in quanto non ha nessuna vergogna e non dà nessuna importanza alle critiche di persone bigotte e prigioniere dei propri pregiudizi.