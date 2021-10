Alex Belli lo ammette: “Mi piace Soleil”, lei rilancia: “Potremmo essere due anime gemelle”

Soleil Sorge e Alex Belli sempre più vicini

Da quando è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati molte manifestazioni d’affetto e di recente sono scambiati un bacio grazie al kiss freeze.

Successivamente l’attore di Centovetrine ha ammesso di avere una grande complicità con la compagna d’avventura: “Il bacio è arrivato in maniera molto spontanea. Lei puliva e io ero davanti a passare l’aspirapolvere. Comunque sì, tra noi c’è tanta complicità“. Ieri l’attore in confessionale ha anche rivelato che la Sorge gli piace davvero: “Non ti devo nascondere che a me Soleil piace. Questo è vero, mi piace la sua presenza, mi piace tanto averla accanto a me“.

Le spiazzanti dichiarazioni della gieffina

Sembra proprio che Alex Belli sia anche ricambiato. Infatti, Soleil Sorge recentemente al Grande Fratello Vip 6 ha rivelato che se entrambi fossero single ci avrebbe fatto un pensierino.

“Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi bo, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…”, ha dichiarato l’ex volto del Trono classico di Uomini e Donne.

Francesca Cipriani dice la sua su Alex Belli e Soleil

Parlando di Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6, la gieffina Francesca Cipriani ha espresso il suo punto di vista. “Direi che è tutto così sospetto. Sono davvero amici? Tutti abbiamo notato come si guardano. Le immagini ci hanno colpito a tutti. Questa o è un’amicizia veramente esagerata, oppure c’è dell’altro, un po’ di interesse. Chi lo sa.

Io a Soleil le ho proprio detto ‘ma non è che ti piace davvero Alex Belli?’. Lei mi ha risposto che si trova benissimo e che sono amici. Giocano sempre, si confidano e tutto. però c’è qualcosa di strano. Chissà cosa ne pensa adesso Delia. Sole guarda che Delia arriva, occhio che arriva, attenta che Delia arriva”, ha affermato l’ex Pupa.