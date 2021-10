GF Vip, Soleil Sorge esce allo scoperto, ha un fidanzato: “Sono innamoratissima”, ma ecco perché lo tiene segreto (VIDEO)

Soleil Sorge è venuta allo scoperto nella casa del GF Vip ed ha rivelato di avere un fidanzato. La ragazza, esortata da Giucas Casella, ha lasciato intendere di non provare nulla per nessun concorrente del reality show in quanto il suo cuore è già occupato.

Con un po’ di imbarazzo e a voce molto bassa, la ragazza ha svelato di essere innamoratissima di un ragazzo che sta al di fuori del contesto televisivo. I concorrenti sono rimasti basiti, così come i telespettatori, ecco cosa è emerso.

L’ammissione di Soleil sul suo fidanzato

Pochissime ore fa, sul web è apparso un video in cui si vede Soleil Sorge rivelare di avere un fidanzato. In particolare, la giovane stava conversando con alcune coinquiline, tra cui anche Sophie Codegoni. Le protagoniste stavano parlando dei possibili flirt nati nella casa del GF Vip quando, improvvisamente, è intervenuto Giucas Casella. Quest’ultimo, parlando di Soleil, ha detto alle altre donne che la ragazza abbia il cuore completamente impegnato. Dopo poco, poi, ha guardato l’ex dama di Uomini e Donne e l’ha esortata a dire la verità.

Il prestigiatore ha ammesso che Soleil si è molto aperta con lui e gli ha fatto delle confessioni inaspettate. La Sorge, allora, trovandosi alle strette non ha potuto fare a meno di ammettere tutto. La ragazza è apparsa molto imbarazzata ed ha rivelato, a voce molto bassa, di essere innamoratissima di un ragazzo che si trova al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Perché lo tiene nascosto

Il tizio in questione, però, sarebbe una persona estremamente riservata, la quale non ha nessun interesse di apparire in televisione. Per questo motivo, Soleil Sorge ha ammesso di tenere nascosto questo suo fidanzato. Il giovane, infatti, non sarebbe affatto propenso ad esporsi pubblicamente, per questo non ne ha mai parlato con nessuno. Ad ogni modo, le sue coinquiline sono rimaste senza parole dinanzi questa confessione. Soleil, infatti, ha ammesso di essere innamorata, pertanto, è stato spontaneo far nascere delle domande.

In molti, infatti, si stanno chiedendo se la vicinanza con Alex Belli, in realtà, non sia altro che frutto di una strategia per far parlare di sé e per restare il più a lungo possibile all’interno della casa. Ad ogni modo, adesso che la questione è saltata fuori, è probabile che Alfonso Signorini affronterà la questione e ci permetterà di saperne di più.