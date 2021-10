Il Paradiso delle signore trama 1 novembre: Agnese fa un’agghiacciante scoperta su Giuseppe

La trama della puntata del 1 novembre del Paradiso delle signore rivela che la settimana comincerà alla grande al grande magazzino. Vittorio avrà dei sospetti sulla voce presente all’interno del demo per il film musicale, mentre Paola prenderà una decisione sul suo lavoro.

Per quanto riguarda Agnese, invece, la donna farà un’inaspettata scoperta su Giuseppe. Gloria, invece, si aprirà con Armando e gli rivelerà che costa sta accadendo tra lei e il suo ex.

Gloria si apre, vittorio sospettoso nella puntata del 1 novembre

Nel corso della puntata del 1 novembre del Paradiso delle signore assisteremo ad alcuni colpi di scena degni di nota. In primo luogo, vedremo che Tina continuerà a mentire ai suoi genitori. La ragazza non si sente ancora pronta a rivelare ad Agnese e Giuseppe la verità sui suoi problemi di salute. Nel frattempo, Vittorio ascolterà il disco che gli ha dato Tina inerente la canzone incisa per il film musicale. Conti, però, non potrà fare a meno che notare qualcosa di strano. A cantare, infatti, non è la giovane Amato, bensì Anna e il direttore dello shopping center potrebbe essersene accorto.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gloria si aprirà molto con Armando. Durante tale conversazione, la donna confesserà al capo-magazziniere quanto sta accadendo con il suo ex. A tal proposito, dirà al suo interlocutore anche che i due hanno deciso, di comun accordo, di continuare a mentire a Stefania sulla verità per timore di ferirla troppo.

Agnese sconvolta al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, arriverà Paola, la quale farà una comunicazione a tutti i presenti. Dopo il brutto malore avuto in questi giorni, infatti, la donna deciderà di lasciare il lavoro al grande magazzino. I medici, infatti, le hanno consigliato di stare a riposo onde evitare di avere altri problemi con la gravidanza. Pertanto, la donna deciderà di trascorrere i mesi che restano al parto a riposo a casa sua. La sua si rivelerà essere una scelta molto saggia e assennata.

In casa Amato, invece, ci sarà un clima di fuoco. Agnese, infatti, si troverà a fare i conti con una scoperta agghiacciante. Nello specifico, scoprirà che suo marito ha portato via tutti i risparmi della famiglia. Agnese ne resterà sconvolta. Giuseppe ha preso i soldi in quanto stava ricevendo delle minacce dalla madre del figlio che ha in Germania.