Mediaset sospende Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5: ecco i motivi e quando ritornano (FOTO)

L’influencer Amedeo Venza ha diffuso una notizia alquanto interessante che riguarda alcuni programmi Mediaset quali Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5. Nello specifico, tutte e tre le trasmissioni pare subiranno delle variazioni in termini di palinsesto.

L’azienda sta lavorando in questi giorni alla programmazione dei prossimi mesi per quanto riguarda, soprattutto, Canale 5. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà e a cosa devono prepararsi i telespettatori.

Perché Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 saranno interrotti

Molto presto, su Canale 5 ci saranno delle novità per alcuni programmi. In particolare, Mediaset ha deciso di sospendere Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 per un lasso di tempo. Il periodo di interruzione della messa in onda di queste trasmissioni fa riferimento alle festività natalizie. Quest’anno, infatti, è molto probabile che le tre trasmissioni andranno in “ferie” un po’ di tempo prima rispetto al solito.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, il talk show pomeridiano potrebbe chiudere i battenti già verso metà dicembre. Stessa sorte dovrebbe toccare anche agli altri due e a Verissimo. Specie Pomeriggio 5, che di solito è sempre andato in onda il più a lungo possibile, pare verrà interrotto. Ad ogni modo, le tre trasmissioni torneranno regolarmente in onda dopo la prima settimana di gennaio, una volta che tutte le festività saranno trascorse. Durante questo periodo andranno in onda dei film a tema natalizio per intrattenere i telespettatori delle reti. (Continua dopo la foto)

Le altre variazioni in Mediaset

Dopo la sospensione, Mediaset farà ripartire Uomini e Donne, Amici, Pomeriggio 5 e Verissimo sempre con i soliti appuntamenti e i soliti orari. Per quanto riguarda le altre novità che verranno apportate nei palinsesti, molto presto vedremo che il mercoledì sera sarà destinato ad accogliere una nuova fiction. Essa si chiama Storia di una famiglia perbene, con protagonista Giuseppe Zeno. La domenica sera, invece, sarà contraddistinta dal ritorno di Michelle Hunziker.

La conduttrice sarà alla guida di All Together Now che andrà a sostituire l’uscente Scherzi a parte. Dopo aver mandato in onda tutti gli scherzi fatti, infatti, Enrico Papi saluta il pubblico di Canale 5 con un bel risultato in termini di ascolti. Il GF Vip, invece, almeno per ora continuerà ad andare in onda con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì. Anche Le Iene bisseranno, sta di fatto che il programma sarà trasmesso il martedì e il venerdì.