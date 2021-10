Uomini e Donne, puntata di oggi: la bizzarra scelta di Matteo, Marcello ha una crisi, Ida lo consola

La puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 29 ottobre, sarà caratterizzata dalla scelta di Matteo. Il giovane si troverà a prendere una decisione in modo piuttosto strano. Per quanto riguarda il trono over, invece, Marcello avrà una crisi di pianto.

Quest’ultimo si mostrerà particolarmente commosso per alcuni avvenimenti che si verificheranno in studio, al punto da avere una crisi. Ida Platano si prodigherà nei suoi confronti per asciugare le sue lacrime.

La scelta di Matteo nella puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo alla scelta di Matteo. La scorsa messa in onda si è conclusa con il giovane in preda ad una crisi. Dopo aver mandato in onda l’esterna con Noemi, il ragazzo è andato nel pallone. Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, che era presente in studio, hanno provato a supportare il giovane affinché si tranquillizzasse e rivelasse che cosa sente nel profondo del suo cuore. Lui, però, non è riuscito ad esprimersi, sta di fatto che ha biascicato frasi senza senso che nessuno ha compreso.

Durante la messa in onda di oggi, dunque, assisteremo finalmente al momento in cui Matteo comunicherà a Noemi di essere la sua scelta. Nessuno in studio si aspetterà questo gesto inaspettato, sta di fatto che la scelta avverrà in un modo piuttosto bizzarro e inatteso. Ad ogni modo, il tutto sarà comunque molto emozionante al punto da generare reazioni in alcuni esponenti del parterre.

Marcello ha una crisi a Uomini e Donne

Dopo la scelta di Matteo, poi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo anche ad un’altra scelta, ovvero, quella di Angela e Antonio. I due esponenti del trono over diranno di aver finalmente trovato reciprocamente l’amore, pertanto, decideranno di uscire dalla trasmissione insieme. Anche questo momento sarà particolarmente toccante, al punto da spingere Marcello a scoppiare in lacrime. Il cavaliere dirà che queste scene gli hanno fatto tornare in mente la sua ex, con cui ha interrotto la relazione circa un anno fa in modo piuttosto burrascoso.

Tina non potrà fare a meno di fare dell’ironia, sta di fatto che soccorrerà il giovane portandogli dei fazzoletti per far sì che si asciugasse le lacrime. Ida, invece, verrà presa dalla tenerezza e deciderà di mettere da parte il rancore nei suoi confronti e correrà ad abbracciarlo. Che tra i due ci sia un riavvicinamento in atto?