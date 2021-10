GF Vip, Soleil Sorge e il fidanzato misterioso, ecco chi sarebbe: “Lui ha lasciato la sua compagna per Soleil” (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di Soleil Sorge e del fatto che sembra avere un fidanzato misterioso. Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, infatti, la protagonista ha rivelato di essere follemente innamorata di una persona.

Ad ogni modo, fino a questo momento non era mai saltata fuori la questione, sta di fatto che la Sorge stava cominciando anche a flirtare con Alex Belli. Tuttavia, alcuni utenti del web hanno riportato una segnalazione che svelerebbe chi sarebbe questo fantomatico compagni dell’influencer.

Ecco chi sarebbe il fidanzato di Soleil Sorge

Soleil Sorge sembra avere il cuore impegnato in quanto avrebbe un fidanzato. La ragazza ha ammesso di essere molto innamorata di una persona che si trova al di fuori della casa e, molto probabilmente, anche lontano dal contesto televisivo. Costui pare sia un uomo molto riservato, che non ha nessuna intenzione di venire in televisione per creare teatrini e dinamiche. Proprio per questa ragione Soleil l’avrebbe sempre tenuto nascosto.

In queste ore, però, alcuni utenti del web hanno riportato una segnalazione che svelerebbe quale sia l’identità di questo ragazzo. In particolare, l’influencer Deianira Marzano ha riportato il messaggio di una sua fan la quale ha dichiarato di conoscere il giovane. Lui pare si chiami Carlo ed è della Sicilia. Per professione lavorerebbe in una rinomata agenzia, che si occupa di organizzare eventi. In Sicilia sono in molti a conoscerlo in quanto la sua agenzia si occupa anche di serate in resort di lusso e conosciuti. (Continua dopo la foto)

Retroscena privati tra i due

La persona in questione è stata molto precisa nella sua segnalazione, al punto da rivelare anche un retroscena molto intimo che riguarda il presunto fidanzato di Soleil Sorge. Nel dettaglio, infatti, sembrerebbe che il giovane abbia lasciato la sua precedente fidanzata, dopo molti anni di rapporto, proprio per viversi la sua storia d’amore con la Sorge. Tra i due, dunque, sembrerebbe esserci un legame piuttosto forte ed intenso.

Una volta emersi tutti questi retroscena, dunque, pare sia davvero difficile che Alfonso Signorini continui a mantenere il silenzio sulla vicenda. Proprio per tale motivo, è molto probabile che nelle prossime puntate del reality show verrà affrontato l’argomento e, finalmente, Soleil potrebbe parlare apertamente e chiarire, una volta per tutte, la sua condizione sentimentale. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.