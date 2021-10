Ludovica Valli, la figlia neonata insultata sul web, lei sbotta: “Fate schifo” cosa è successo (VIDEO)

Ludovica Valli si è trovata a fare i conti sui social con una situazione che l’ha turbata parecchio in quanto sua figlia è stata insultata. Tutto è nato a causa di un equivoco, in quanto la ragazza ha sbagliato a pronunciare una parola.

Da lì, in molti hanno cominciato a commentare e a mandarle dei messaggi privati poco carini che hanno coinvolto anche la bimba neonata. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La figlia di Ludovica Insultata sul web

In queste ore, Ludovica Valli è finita al centro di una bufera mediatica in quanto sua figlia neonata è stata insultata. L’ex tronista di Uomini e Donne stava parlando di dolci quando, improvvisamente, invece di pronunciare il termine “eritritolo”, che indica un dolcificante naturale, ha detto “tritolo”, nota sostanza esplosiva. Per tale ragione, molte persone hanno cominciato a fare dell’ironia sul web, ma l’apice si è toccato nel momento in cui qualcuno ha tirato in ballo la piccola.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, per ironizzare sulla vicenda e per prendere in giro la Valli per il suo errore, ha detto che se avesse utilizzato il tritolo per cucinare sua figlia sarebbe esplosa. Il giovane ha pronunciato questa frase senza cattive intenzioni, sta di fatto che successivamente si è anche scusato con la diretta interessata eliminando le Stories in questione. Ad ogni modo, a quanto pare lui non è stato l’unico a fare battute di questo genere.

Lo sfogo della Valli

Per tale motivo, Ludovica Valli ha sbottato con un video dopo che sua figlia è stata insultata o, comunque, derisa con battute di bassissimo livello. La ragazza, infatti, si è mostrata furiosa ed ha detto di essere davvero adirata perché nessuno deve osare nominare la sua bambina. Se lei ha sbagliato a pronunciare una parola, può pure accettare di essere derisa, ma non bisogna mai tirare in ballo una neonata.

Anche se le battute sono state sarcastiche e prive di cattiveria, per Ludovica certe cose non dovrebbero comunque essere pronunciate nei confronti di una bambina. Per tale motivo, la protagonista ha deciso di non perdonare. Pertanto, ha accusato tutti coloro i quali hanno fatto battute del genere di fare schifo e di essere persone molto piccole intellettualmente. Malgrado le scuse di Venza, infatti, la Valli ha continuato a mostrarsi piuttosto amareggiata.