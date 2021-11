Il Paradiso delle signore spoiler 2 novembre: Don Saverio scopre Giuseppe, Vittorio convoca Anna

Gli spoiler della puntata del 2 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Don Saverio si troverà ad origliare per puro caso una conversazione tra Giuseppe e una donna misteriosa, poco dopo scoprirà la sua identità. Vittorio, invece, sarà sempre più sospettoso su Tina.

Per tale ragione, convocherà Anna nel suo ufficio per parlarle. Agnese, intanto, sarà sconvolta e deciderà di indagare più a fondo prima di accusare suo marito di aver preso tutti i loro risparmi.

Don Saverio indaga su Giuseppe nella puntata del 2 novembre

Nella puntata del 2 novembre del Paradiso delle signore vedremo che l’appuntamento comincerà con Agnese visibilmente turbata e sconvolta per quello che ha appena appreso. Tutti i loro risparmi sono spariti e il colpevole non può che essere Giuseppe. Ad ogni modo, prima di puntare il dito contro di lui, la donna comincerà a fare delle indagini allo scopo di capire che cosa potrebbe essere accaduto. Nel frattempo, il signor Amato è ignaro del fatto che sua moglie si sia resa conto di tutto.

L’uomo avrà una nuova conversazione con Petra, la madre di suo figlio illegittimo. Stavolta, però, ad ascoltare tutto ci sarà Don Saverio. Il parroco, infatti, si troverà nel momento giusto al posto giusto e apprenderà che qualcosa di molto strano e pericoloso stia accadendo a Giuseppe. Subito dopo aver appreso il nome della donna con cui parla il signor Amato, il prete comincerà a fare delle indagini.

Vittorio convoca Anna nel suo ufficio al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, si è liberato un posto di commessa in quanto Paola si è ritirata a causa della gravidanza e nella puntata del 2 novembre vedremo che qualcuno si candiderà. A mostrarsi particolarmente interessata a quell’incarico, infatti, sarà Veronica, la nuova compagna di Ezio. Vittorio, dal canto suo, comincerà ad avere dei sospetti sempre più forti nei confronti di Tina. I suoi dubbi aumenteranno ancora di più nel momento in cui ascolterà per puro caso Anna cantare.

Il direttore dello shopping center, quindi, capirà che ad incidere il demo per il disco del film musicale non sia stata Tina, ma potrebbe essere, con ogni probabilità, Anna. A tal proposito, convocherà la commessa nel suo ufficio. Dopo il colloquio, poi, la ragazza si recherà da Salvatore e Tina e confesserà ai suoi amici tutto quello che è accaduto nel corso del confronto con il direttore del grande magazzino.