Uomini e Donne lunedì 1 novembre non andrà in onda: i motivi e cosa sarà trasmesso al suo posto

Lunedì 1 novembre Uomini e Donne non andrà in onda. Il programma di Maria De Filippi prenderà una piccola pausa in vista del girono di Tutti i santi. In tale giorno dell’anno, infatti, sono molti i programmi che apportano delle modifiche di orario o di messa in onda.

Ad ogni modo, scopriamo cosa andrà in onda al posto del talk show pomeridiano e quando esso tornerà regolarmente in onda. Inoltre, vediamo anche se ci saranno altre modifiche al palinsesto di Canale 5.

Perché Uomini e Donne non va in onda e chi lo sostituirà

Uomini e Donne è un talk show pomeridiano che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, ma il giorno 1 novembre non sarà trasmesso. Come di consueto, in occasione della festività di Tutti i santi, il programma di Maria De Filippi verrà sostituito, ma non sarà l’unico. Anche Amici non andrà in onda nella consueta fasica oraria pomeridiana. Parte del pomeriggio di Canale 5, dunque, subirà delle modifiche.

Tutte e due le trasmissioni torneranno regolarmente in onda a partire da martedì 2 novembre e proseguiranno da dove si sono interrotte nella giornata di venerdì 29 ottobre. Ad ogni modo, al posto di questi due programmi andrà in onda la soap opera Una Vita. Nello specifico, alle ore 13:41 ci sarà il solito appuntamento con Beautiful, che terminerà alle 14:08. Successivamente, poi, sarà la volta di Una Vita, che darà luogo ad un appuntamento più lungo del solito.

Le variazioni di palinsesto di Canale 5 del 1 novembre

La putata, infatti, durerà fino alle ore 15:11. A seguire, poi, ci sarà la messa in onda di altri due episodi della soap opera spagnola. Il primo dalle 15:11 alle 16:07 e il secondo, che serve a coprire il vuoto lasciato da Amici, dalle 16:07 alle 16:42. A quest’ora, poi, ci sarà la fascia dedicata a quello che è accaduto al Grande Fratello Vip. Non sono previste variazioni, invece, per quanto riguarda Love is in the air, Pomeriggio 5 e Caduta libera.

Essi, infatti, andranno in onda come di consueto sempre al solito orario senza alcuna modifica di durata e di orario. La serata, invece, dopo Striscia la notizia vedrà cominciare una nuova puntata con il GF Vip condotto da Alfonso Signorini. La sospensione di Uomini e Donne e di Amici, dunque, sono le uniche due modifiche sostanziali apportate al palinsesto di Canale 5 nel giorno 1 novembre.