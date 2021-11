Uomini e Donne, anticipazioni puntata di martedì: brutta sorpresa per Gemma (VIDEO)

Dopo la breve pausa di lunedì 1 novembre, giorno in cui Uomini e Donne non andrà in onda in quanto reputato festivo, il programma tornerà regolarmente su Canale 5 da martedì 2 novembre. In tale occasione assisteremo alla prima parte della registrazione effettuata il 16 ottobre.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, diffuse dalle talpine presenti in studio, in tale appuntamento vedremo che Tina farà un altro scherzo abbastanza sgradevole alla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il nuovo scherzo di Tina a Gemma nella puntata di martedì

Martedì 2 novembre torna in onda Uomini e Donne. La puntata in questione comincerà, come di consueto, dal trono over. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, ci sarà Gemma Galgani. Anche se quest’anno Maria De Filippi sta provando a diversificare le messe in onda, facendo intervenire Gemma non più a inizio puntata, la dama resta sempre una delle protagoniste indiscusse. Ad ogni modo, le anticipazioni rivelano che Tina Cipollari deciderà di fare alla sua nemica un nuovo scherzo.

In particolare, deciderà di legale la mummia, che raffigurerebbe Gemma, e la farà appendere al soffitto dello studio. In questo modo, dunque, la Galgani non avrà la possibilità di avvicinarsi a tale oggetto per sfasciarlo. Nelle precedenti puntate, infatti, Gemma si è molto infuriata nel momento in cui si è trovata dinanzi la versione rimodernata della mummia. (Continua dopo il video)

Nuovi scontri a Uomini e Donne

Tina, di fatti, l’ha resa più attuale aggiungendo labbra molto più carnose e il seno rifatto, proprio in riferimento ai ritocchi chirurgici a cui si è sottoposta la Galgani. Quest’ultima, nel vedere l’opera di restauro, si è infuriata, al punto da scagliarsi contro la mummia fino a sfasciarla completamente. Onde evitare che questo potesse ripetersi, dunque, la Cipollari la farà legare al soffitto. Nella puntata di martedì di Uomini e Donne, dunque, vedremo come starà procedendo la conoscenza tra Gemma e Costabile.

In una precedente messa in onda i due si sono molto avvicinati, al punto da scambiarsi un bacio decisamente passionale, durato ben 16 minuti. Le cose staranno continuando ad andare in questa direzione? Le anticipazioni, purtroppo, non sono molto positive a riguardo, tuttavia, non ci resta che attendere la puntata per scoprire dettagliatamente cosa accadrà. Occhi puntati, poi, anche su Ida e Marcello, che nella scorsa messa in onda si sono scambiati un tenero abbraccio. Armando, invece, continuerà ad essere molto indispettito con Marika. Su Isabella ci sono dubbi, la donna tornerà in studio?