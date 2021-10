Katia Ricciarelli, l’attacco di Enzo Paolo Turchi: “Brutte parole contro Carmen”

Lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

La scorsa lunedì Carmen Russo e Katia Ricciarelli hanno dato vita ad una forte discussione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia questo astio tra le due è durato poco.

Le due gieffine, infatti, hanno chiarito dopo pochi giorni, ma da casa c’è qualcuno che non ha ancora perdonato del tutto la soprano. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi, marito della Russo che intervistato dal magazine Nuovo ha rimproverato la cantante lirica.

Lo sfogo di Enzo Paolo Turchi

Secondo Enzo Paolo Turchi, la gieffina Katia Ricciarelli teme sua moglie Carmen Russo e per tale ragione l’avrebbe messa in cattiva luce al Grande Fratello Vip 6. Intervistata dal periodico Nuovo, lex ballerino ha detto:

“Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip”.

Per poi continuare così: “E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen. Ricordiamo che Carmen ha vinto un reality in Spagna. Adesso mi manca tanto. Questa volta mi manca un po’ di più, non ce la faccio più a fare la mamma. Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme”.

Katia Ricciarelli e le dichiarazioni su Carmen Russo

A circa una settimana dalla forte discussione avuta con Carmen Russo al Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli si è resa conto di aver esagerato: “Alex ma secondo te sono andata oltre? Forse sono stata esagerata con lei. In questi giorni mi riempie di abbracci e baci, mi cerca davvero tanto. Non è tanto aver chiarito o meno, ma adesso abbiamo ripreso il nostro rapporto. Forse sono stata un po’ dura questo sì. In ogni caso l’importante è che ci siamo riappacificate“.