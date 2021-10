Manuel Bortuzzo, il padre commenta il nuovo bacio con Lulù Selassié: “Che la sposi se la desidera”

Le dichiarazioni del signor Franco su Manuel e Lulù

Per chi non lo sapesse, qualche settimana fa nel corso di un’intervista radiofonica, Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha rivelato che la principessa Lulù Selassié non sarebbe il tipo di suo figlio.

“Non penso lo sia. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Purtroppo, nel conoscersi, ha riscontrato che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi. Forse ha capito che a lui basta così, ho notato molta pressione da parte di lei“, ha dichiarato l’uomo.

Manuel Bortuzzo, il padre fa chiarezza a Pomeriggio Cinque

Ospite della puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque, il padre di Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della gieffina Lulù Selassié, ma utilizzando altri termini. In pratica, il signor Franco ha detto che è suo figlio che deve scegliere chi avere al suo fianco e che per lui va benissimo anche la principessa di origini etiopi.

“Lui è in un reality, quindi devo per forza vedere quello che fa con Lulù. Se loro si sentono di fare certe cose ben venga. Non sarò io a dire fate questo o quello. Che faccia ciò che si sente. Se mi piace Lulù? Lui è entrato al GF Vip ed ha già vinto, ma non parlerà di quello che penso di una ragazza a cui ha dato un bacio. In radio ho fatto una battuta, me l’hanno un po’ messa in bocca. Sì ho detto che non era il tipo di Manu. Però adesso voglio chiarire tutto. Io ho visto i gusti di mio figlio e mi è sembrato che lei non rientrasse in questi. Però sono scelte sue. Nella vita si cambia. Magari adesso ha cambiato gusti e per me va bene così. Deve realizzare i suoi sogni e io lo supporterò sempre”, ha dichiarato l’uomo nel rotocalco di Barbara D’Urso.

Franco Bortuzzo seccato a Pomeriggio Cinque

Il padre di Manuel Bortuzzo sempre a Pomeriggio Cinque ha detto la sua sul bacio che il figlio ha dato in questi giorni a Lulù Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ma è sembrato quasi seccato della vicenda.

“Con tutti i problemi che ci sono, perché parlare di un bacio? Mio figlio ha una grande forza, un sorriso disarmante. Guardate queste cose qua, la sua semplicità, la sua voglia di vivere. Parliamo di come dimostra che tutti possiamo fare ogni cosa. Se desidera la Lulù che se la sposi. Guardiamo che ha già vinto entrando al GF Vip“, ha concluso l’uomo.