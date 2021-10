Oroscopo 31 ottobre 2021, classifica: Acquario primi, Ariete fanno un po’ di fatica

Secondo l’oroscopo del 31 ottobre 2021 il mese si concluderà in modo piuttosto positivo per gli Acquario. Gli Ariete faranno fatica soprattutto nelle relazioni, mentre i Pesci sono in netta ripresa.

Oroscopo primi sei segni

1 Acquario. Oggi farete faville. Dal punto di vista sentimentale potrete godervi dei momenti molto intensi. Anche per quanto riguarda i rapporti in famiglia la situazione sarà sicuramente più distesa di quella degli ultimi giorni. In campo professionale dovete osare.

2 Leone. L’oroscopo del 31 ottobre denota una chiusura di mese piuttosto positiva. Il bilancio sarà, per molti di voi, in attivo. A partire dalla prossima settimana, quindi, cercate di godere un po’ di più della presenza delle persone care.

3 Toro. Non smettete mai di badare a voi stessi e di prendervi cura della vostra mente e del vostro corpo. Spesso fate fatica ad aprirvi con gli altri, tuttavia, quando trovate la persona giusta tutto filerà in modo molto più liscio e questo potrebbe essere accaduto.

4 Pesci. Buon momento per gli investimenti. Mercurio è in favore, quindi, puntate su voi stessi. Cercate di agire in modo razionale, specie per quanto riguarda le faccende professionali. In merito all’amore, invece, talvolta è meglio stare un po’ soli con se stessi per capire di cosa si ha bisogno davvero.

5 Scorpione. Giornata abbastanza impegnativa quella di oggi. Questo mese si chiuderà con tante cose fatte, ma molte altre ancora da iniziare. In campo professionale è importante pianificare le prossime mosse in modo da non farsi cogliere impreparati.

6 Sagittario. Attenti ai colpi di testa. I nati sotto questo segno sono i re dei cambi di programma dell’ultimo momento. Ad ogni modo, le persone che vi circondano potrebbero percepire questo vostro modo di fare come mancanza di serierà e poca affidabilità.

Previsioni 31 ottobre ultimi sei segni

7 Vergine. Di solito non amate stare al centro dell’attenzione. Quando questo capita tendete a chiudervi in voi stessi. Esistono, però, situazioni nella vita dove è importante mettersi in gioco e non lasciare che gli altri prendano il sopravvento.

8 Gemelli. Se non siete sicuri della strada che avete intrapreso, siete sempre in tempo per tornare indietro e cambiare idea. Ricordatevi che siete voi i padroni della vostra vita, quindi, non sprecate tempo a compiacere gli altri o dare peso a ciò che pensano di voi.

9 Cancro. L’Oroscopo del giorno 31 ottobre denota una certa inquietudine. In questo periodo non vi sentite molto sereni, forse a causa delle troppe preoccupazioni che avete. Cercate di trovare nelle persone care un sostegno e non un avversario.

10 Bilancia. In campo professionale potreste mostrare i primi segni di stanchezza. Se state vivendo qualcosa di estremamente nuovo è normale sentirsi un po’ spaesati. Poco alla volta, però, riuscirete a prendere in mano la vostra vita e ad adattarvi alle circostanze.

11 Capricorno. Le stelle sono dissonanti, pertanto, oggi è meglio non intavolare discussioni. Se avete delle questioni in sospeso con qualcuno, evitate di provare a risolverle proprio adesso. In ambito professionale, invece, dovete essere più sicuri di voi.

12 Ariete. Le apparenze potrebbero ingannare, pertanto, cercate di essere un po’ più lungimiranti. Andate oltre la copertina e leggete il libro fino alla fine prima di esprimere giudizi. In ambito professionale, invece, è importante mantenere la calma.