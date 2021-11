Oroscopo 1 novembre 2021: Gemelli una furia, Bilancia più risoluti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 novembre, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere un po’ più decisi. I Pesci devono fare attenzione ai segni d’acqua, mentre gli Ariete sono intriganti.

Previsioni 1 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo siete dotati di un fascino irresistibile. Le persone che vi circondano faranno davvero fatica a resistervi. Cercate di approfittare di questo momento per fare nuove conoscenze e per impelagarvi in situazioni nuove ed eccitanti.

Toro. Se state vivendo un cambiamento importante che riguarda la sfera professionale, forse è tempo di non voltarsi più indietro. Spesso tendete ad essere spaventati dai salti nel vuoto, tuttavia, in certe circostanze sono l’unica soluzione per andare avanti.

Gemelli. Questa non è certamente la vostra giornata migliore. I nati sotto questo segno vivranno una mattinata piuttosto nervosa, non mancherà qualche piccolo screzio, pertanto, cercate di mantenere la calma. L’Oroscopo del 1 novembre vi invita a gestire la rabbia.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Chi ha vissuto una piccola crisi di recente, adesso può recuperare. In ambito professionale, invece, potrebbe esserci qualche piccola scocciatura con i vostri superiori.

Leone. Tentar non nuoce. Se siete indecisi se fare o meno una cosa, l’oroscopo vi invita ad osare. Se non ci provate non potrete mai sapere come sarebbe andata a finire. In ambito professionale dovete imparare a gestire l’ansia quando siete sotto pressione.

Vergine. Spesso tendete a sottovalutare le vostre potenzialità, non fatelo. Dal punto di vista professionale siete audaci e svegli, mentre in campo sentimentale non vi manca certamente il fascino. Puntate di più su voi stessi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Piangersi addosso e rimuginare sul latte versato non servirà assolutamente a nulla. Se volete ottenere qualche risultato interessante nella vita, non dovete fare altro che lottare per i vostri obiettivi. Guardate avanti come i cavalli e non voltatevi mai indietro.

Scorpione. Cercate di farvi meno problemi. Prendete la vita in modo più leggero e imparate a vivere alla giornata. Per natura amate programmare ogni cosa, tuttavia, in certi casi non resta da fare altro che lasciarsi trasportare dagli eventi.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda la fortuna. La Luna è dalla vostra parte, quindi, siete piuttosto tranquilli e avveduti. Le persone che vi circondano tenderanno a vedere in voi figure di riferimento solide e affidabili.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad osare un po’ di più. Un incontro inaspettato potrebbe cambiare il vostro umore e, di conseguenza, il corso della vostra giornata. Cercate, però, di non trarre subito delle conclusioni affrettate.

Acquario. Se c’è una cosa che proprio non vi riesce di fare è mentire. Allo stesso modo, non tollerate le persone poco sincere. Spesso siete dei libri aperti, quindi, non amate molto stare a contatto con persone che nascondono troppo di se stessi.

Pesci. Nuove conoscenze in arrivo. Se siete alla ricerca del grande amore, questo è il momento giusto per rimettervi in carreggiata. Tenete gli occhi ben aperti con i nati sotto i segni d’acqua perché potreste rimanere piacevolmente colpiti.