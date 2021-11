Uomini e Donne registrazione 30 ottobre: Diego e Ida pronti ad andar via, ma qualcosa va storto

Sabato 30 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le talpine che erano presenti nello studio tra il pubblico hanno provveduto a divulgare alcune anticipazioni.

Stando a quanto emerso, pare che altro over ci sia stato un colpo di scena inaspettato. I protagonisti di questo avvenimento sono stati Ida Platano e il suo nuovo corteggiatore Diego. Inoltre, non sono mancati scontri molto accesi tra Gemma e Isabella.

Gemma torna all’attacco nella registrazione del 30 ottobre

Le anticipazioni della registrazione del 30 ottobre di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione c’è stata nuovamente Gemma Galgani. La dama Bianca di canale 5 sta continuando la conoscenza con il suo corteggiatore Costabile. Tra i due, però, le cose non stanno andando molto bene. Durante una precedente ripresa, infatti, la donna è stata mollata dal nuovo spasimante, in quanto lui la ritiene interessata solo alle telecamere.

Ebbene, stando a quanto emerso dall’ultima registrazione effettuata, pare che la Galgani non si sia ancora rassegnata. La donna, infatti, ha parlato nuovamente del suo ex spasimante e si si è detta pronta a continuare la conoscenza con lui, malgrado tutto quello che è accaduto. Lui sarà della stessa idea? Stando a quanto emerso, sembra proprio di no. Inoltre, grande colpo di scena della puntata, è stata la presenza di Isabella Ricci. La donna, infatti, è tornata nel parterre dopo un assenza di qualche settimana.

Ida e Diego lasciano Uomini e Donne?

In molti credevano che non si sarebbe più fatta viva dopo essersi trovata al centro di accese polemiche nelle scorse puntate. A quanto pare, però, Isabella ha deciso di continuare il suo percorso e anche le liti con Gemma. Nella registrazione del 30 ottobre di Uomini e Donne, infatti, le due donne hanno avuto un altro screzio molto acceso. Per quanto riguarda Ida Platano, invece, la donna è apparsa molto presa da Diego. I due sembravano essere giunti ad un punto molto importante della loro conoscenza.

Dopo essersi seduti al centro dello studio, e aver raccontato come stessero procedendo le cose, la coppia aveva addirittura deciso di lasciare la trasmissione insieme. Ida, però, non è riuscita a resistere alla tentazione di rispondere alle provocazioni di Tina, sta di fatto che ha intrapreso un battibecco con l’opinionista. Diego non ha affatto apprezzato il fatto che la sua interlocutrice preferisce parlare con Tina invece che con lui, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi di tornare al suo posto e non andare più via dal programma con la dama.