Il Paradiso delle signore trama 3 novembre: Vittorio indaga su Tina, Giuseppe messo alle strette

La trama della puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore rivela che Vittorio comincerà a diventare sempre più sospettoso di Tina. La giovane, però, sarà molto abile a tenere nascosta la verità, ma Conti non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Giuseppe, invece, sarà messo alle strette da Don Saverio. Il prete ha intuito che il protagonista possa essersi impelagato in questioni troppo più grandi di lui, pertanto, lo metterà alle strette.

Trama 3 novembre: Vittorio indaga su Tina

Nel corso della puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino si apriranno le ricerche di una nuova Venere. Dopo l’abbandono del suo posto di lavoro da parte di Paola, la quale è stata costretta ad andare via a causa di alcuni problemi con la gravidanza, si è liberato un posto allo shopping center. A mostrarsi particolarmente interessata a ricoprire una posizione in tale luogo sarà Gemma. La figlia di Veronica, infatti, si proporrà come candidata per diventare la nuova venere.

Cosa deciderà di fare Vittorio? Accetterà di affidare a lei tale incarico? In caso affermativo, si prospetterebbero dei momenti davvero concitati considerando l’ostilità che la fanciulla ha nei confronti di Stefania. Ad ogni modo, Vittorio sarà molto impegnato nel venire a capo di un’altra faccenda. In particolare, il direttore dello shopping center ha ascoltato il demo che gli ha dato Tina, ma ci ha trovato qualcosa di strano nella voce della cantante.

Giuseppe alle strette al Paradiso delle signore

A tal proposito, nelle precedenti puntate ha convocato nel suo ufficio Anna per chiederle delle spiegazioni a riguardo. La donna, però, è stata in grado di mentire, ma Conti non si è affatto rassegnato. Durante la puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Vittorio si metterà ad indagare in modo un po’ più approfondito sulla vicenda. Nello specifico, chiederà a Beatrice di fare delle indagini nella sala di registrazione. L’uomo, ormai, sarà sempre più vicino a scoprire tutta la verità.

Su di un altro versante, poi, vedremo che al situazione di Giuseppe sarà sempre più complessa. Don Saverio ha intuito che il signor Amato possa essersi impelagato in questioni piuttosto complesse, pertanto, gli chiederà di essere onesto. Il prete, dunque, lo esorterà a mettere da parte l’orgoglio e a parlare con sua moglie cercando di essere onesto con lei e raccontargli i motivi per i quali ci sono stati degli ammanchi di denaro sul loro conto.