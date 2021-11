Oroscopo 2 novembre 2021: Ariete in grande forma, Pesci verso l’amore

Secondo l’oroscopo del 2 novembre, i nati sotto il segno dell’Ariete avranno delle opportunità. Gli Acquario sono in forma e i Pesci potrebbero trovare l’amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Secondo l’oroscopo, i nati sotto questo segno devono prepararsi a vivere un mese di novembre davvero sfavillante. In ambito professionale si prospettano delle nuove opportunità, mentre in quello sentimentale c’è una bella rinascita.

Toro. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Oggi è piuttosto altalenante, quindi, è meglio essere cauti. Se sentite il bisogno di dissentire su di una determinata questione cercate di farlo in modo diplomatico e poco incisivo.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 3 novembre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad essere un po’ più reattivi. Spesso tendete ad accettare quello che vi capita in modo estremamente passivo e questo non è mai un bene. Impadroniti della vostra vita e delle vostre decisioni.

Cancro. Dal punto di vista sentimentale si prospetta un periodo molto ricco. I single potrebbero avere delle grandi opportunità in quanto molti di voi sono predisposti a trovare un nuovo amore. Chi, invece, è ancora un po’ indeciso, non deve bruciare le tappe.

Leone. In ambito sentimentale ci sono un po’ di cose da mettere in chiaro. Se siete incerti sul da farsi, cercate di seguire il vostro cuore. In ambito professionale, invece, è importante prendere una decisione quanto prima.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda le coppie stabili. Se state pensando di compiere un passo importante, e tempo di pensarci seriamente. Non temporeggiate e, soprattutto, non aspettate che tutte le cose siano al loro posto. Per raggiungere degli obiettivi bisogna fare anche qualche salto nel vuoto.

Previsioni 3 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buone nuove per quanto riguarda il lavoro. Chi era in attesa di una risposta o di una promozione potrebbe ricevere delle belle sorprese. In ambito sentimentale, invece, dovete essere un po’ più pazienti.

Scorpione. L’oroscopo del giorno 3 novembre sotto i nati sotto questo segno a non prendere delle decisioni troppo affrettate. Spesso tendete ad agire mossi dal vostro impulso ed al vostro istinto, tuttavia, in certi casi è importante andarci piano e valutare tutte le variabili.

Sagittario. In amore vi sentite piuttosto ha pagati e sicuri di voi, tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Anche il rapporto più perfetto c’è la virgola in realtà, delle insidie. In ambito professionale, invece, vi sentite dei leoni.

Capricorno. Non tirate troppo la corda In campo sentimentale. L’oroscopo vi esorta ad essere cauti e, soprattutto, a capire quale sia il momento di agire e qual è quello di restare in silenzio.

Acquario. Questo è un mese molto positivo per voi. Dal punto di vista finanziario c’è una rinascita e una conferma per alcuni di voi. In ambito sentimentale, invece, potete essere audaci in quanto siete dotati di un forte carisma.

Pesci. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Le coppie possono pensare in grande e cercare di lottare per raggiungere degli obiettivi molto importanti. I singole, invece, devono tenere gli occhi ben aperti, perché l’amore potrebbe essere dietro l’angolo.