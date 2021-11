Cecialia Zagrrigo, ex Uomini e Donne, si è fidanzata, ma spunta un retroscena: “Lui stava con…” (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una notizia che riguarda la vita privata di Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in quanto pare si sia fidanzata. La ragazza ha partecipato al trono do Carlo Pietropoli ed è stata anche la sua scelta.

Tuttavia, la loro storia è durata davvero poco tempo, di fatti si sono lasciati dopo una manciata di settimane. Da quel momento in poi, la ragazza ha sempre condiviso sul web le sventure della sua vita amorosa, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

Le segnalazioni su Cecilia fidanzata

Cecialia Zagarrigo è stata un’ex volto di Uomini e Donne e in queste ore è spuntata la notizia secondo cui si sarebbe fidanzata. Sul web sono in molti i fan che hanno diffuso delle segnalazioni in merito, alcune delle quali anche piuttosto inaspettate. Nel dettaglio, infatti, diversi fan hanno dichiarato di essere sicuri che la ragazza abbia trovato un nuovo amore. A conferma di tutto ciò ci sono anche degli scatti sui social che lasciano poco spazio all’immaginazione. Un utente in particolare, poi, ha fatto una dichiarazione.

La persona in questione ha contattato in privato l’influencer Deianira Marzano e l’ha messa al corrente di una cosa. Nello specifico, ha detto che il ragazzo della Zagarrigo prima era felicemente fidanzato con una ragazza di nome Dorsaf. Tra i due sembrava che le cose stessero andando davvero bene, tuttavia, di punto in bianco, lui l’ha lasciata, pare proprio per stare con Cecilia. (Continua dopo la foto)

La replica della Zagarrigo

Al momento, però, la cosa strana è che Cecilia Zagarrigo non ha ancora ammesso ufficialmente sui social di essersi fidanzata. La ragazza è sempre stata molto aperta con i suoi fan, specie per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Stavolta, però, ha deciso di tenersi tutto per sé, almeno per ora. In alcuni video su Instagram, infatti, ha dichiarato che non ne parlerà sui social.

La giovane ha detto di non aver molto apprezzato il fatto che i suoi fan le stiano mandando numerosi messaggi per sapere della sua vita sentimentale, proprio adesso che è stato diffuso questo gossip. Fino a poco prima che trapelasse questa notizia, infatti, nessuno prestava attenzione a questa cosa, pertanto, lei ha deciso di “punire” i fan non raccontando niente. Naturalmente, il tono della giovane era ironico, tuttavia, per il momento sta seguendo davvero la linea del silenzio. La ragazza si sta limitando a pubblicare foto criptiche dalle quali si evince che sia in dolce compagnia.