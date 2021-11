Alex Belli e Soleil Sorge nuovo bacio al GF Vip, la moglie Delia Duran sbotta: “Delusa e ferita” (FOTO)

In queste ore c’è stato un forte avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge e la moglie dell’attore, Delia Duran, ha deciso finalmente di commentare quanto stia accadendo. La donna, infatti, ha pubblicato un lungo commento sui social che sta facendo il giro del web.

Dopo aver difeso a spada tratta suo marito, la Duran ha ammesso di essersi dovuta ricredere, pertanto, adesso non è più disposta a tollerare simili comportamenti. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

Delia stufa di Alex Belli

Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati un altro bacio nella casa del GF Vip e Delia Duran ha deciso di replicare. I due si sono baciati con la “scusa” delle prove cinematografiche, pertanto, il loro bacio pare sia stato ufficialmente finto. Tuttavia, la passione che entrambi ci hanno messo ha spinto la moglie dell’attore a rispondere sui social. Delia, infatti, ha pubblicato un post in cui ha detto di essere profondamente innamorata e fiera del suo uomo. Quello che sta facendo negli ultimi giorni, però, sta cambiando le carte in tavola.

In una precedente intervista, la Duran aveva dichiarato di non temere Soleil in quanto convinta che tra lei e Alex ci fosse solo una bella amicizia. Ad ogni modo, nelle ultime ore i due stanno davvero esagerando. Delia, infatti, si è detta profondamente ferita e delusa dal comportamento di suo marito. Quest’ultimo si sta comportando in modo decisamente poco rispettoso verso la sua persona.

L’ultimatum della Duran

Per tale ragione, non è assolutamente più disposta a tollerare tutto ciò. Con questo post, che Delia Duran si augura venga mostrato ad Alex Belli, la donna lo ha voluto mettere in guardia. Nello specifico, la protagonista ha ammesso che se lui continuerà a comportarsi in questo modo così irrispettoso, lei si vedrà costretta a prendere una drastica decisione inerente il loro matrimonio. Se entrambi hanno interesse di continuare a camminare insieme e di onorare i voti pronunciati qualche mese fa, Alex deve cambiare registro.

Se questo non si dovesse verificare, il loro matrimonio potrebbe anche naufragare. Al momento, Belli è chiaramente ignaro di tutto quello che sta accadendo. Nel corso della puntata del giorno 1 novembre, però, il giovane è molto probabile che verrà messo al corrente di tutto e potrà dare una spiegazione alla sua donna.