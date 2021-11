Francesca Cipriani vittima di bullismo, il racconto spiazzante al GF Vip: “Volevo morire, un incubo” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Francesca Cipriani ha fatto un racconto shock che riguarda la sua infanzia, nello specifico, ha parlato di bullismo. La donna, infatti, in età adolescenziale è stata vittima dei suoi compagni di classe.

La concorrente ha spiegato in modo minuzioso e dettagliato tutte le violenze psicologiche, e talvolta anche fisiche, che è stata costretta a subire. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Il racconto shock di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è tra le protagoniste più emblematiche di questa edizione del GF Vip. In molti si sono sempre domandati se la donna ci faccia o ci sia, in quanto spesso tende ad esasperare delle situazioni e dei comportamenti rasentando il ridicolo. Ad ogni modo, dietro quella maschera, che probabilmente la giovane ha creato ad hoc per difendersi dagli altri, è frutto di tutto il male che ha dovuto subire da bambina. Durante la puntata di ieri del reality show, Alfonso Signorini ha chiamato la donna in disparte e le ha mostrato una clip di suo padre.

Dopo aver ascoltato la dedica del papà, la protagonista è scoppiata in lacrime ed ha cominciato a raccontare retroscena inediti della sua vita. In particolar modo, Francesca Cipriani ha detto di essere stata vittima di bullismo. Quando era una ragazzina i suoi compagni di classe la prendevano in giro in quanto era un po’ in carne. Nello specifico, le facevano dei dispetti davvero perfidi.

Il messaggio sul bullismo

La giovane, infatti, ha raccontato che spesso provavano a tagliarle i capelli o le gettavano gli occhiali nel cestino della spazzatura. Lei ha sofferto moltissimo per tutto questo, tuttavia, ha sempre provato a mascherare la cosa con la sua famiglia. Questo, chiaramente, non ha fatto altro che fomentare il suo dolore. La donna ha raccontato anche di essere giunta ad un punto di non ritorno quando pensò anche di farla finita. Morire, infatti, le sembrava l’unica soluzione per alleviare le sue sofferenze.

Per fortuna, però, quell’orribile periodo è passato e Francesca Cipriani ne ha approfittato per lanciare un messaggio positivo a chi come lei è stato o è vittima di bullismo. La protagonista, infatti, ha detto di non mollare, in quanto la vita è anche bella e, con il passare del tempo, ripaga di tutto il dolore vissuto. (Clicca qui per il video)