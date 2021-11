GF Vip, gaffe della regia: mostra per errore l’esito del gioco di prestigio di Giucas Casella: caos sul web (VIDEO)

Ieri al GF Vip Giucas Casella ha dato luogo ad un gioco di prestigio, tuttavia, la regia del programma ha commesso una gaffe. In particolar modo, per errore è stato inquadrato un monito sul quale era scritto in anticipo, quale sarebbe dovuto essere l’esito del gioco.

I fan più attenti del programma, chiaramente, non si sono lasciati sfuggire questo dettaglio, per tale ragione, sul web è scoppiato il caos. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Il gioco di prestigio di Giucas Casella

Ciò che è accaduto ieri al GF Vip ha fatto perdere fortemente di credibilità il programma di Alfonso Signorini in quanto la regia del reality show ha commesso un’enorme gaffe. Tutto è cominciato nel momento in cui il conduttore ha chiesto a Giucas Casella di venire in studio per dare luogo ad un gioco di prestigio. In particolare, avrebbe dovuto ipnotizzare tutti i presenti facendo in modo che le loro mani restassero legate almeno fino a quando non avrebbe deciso lui di slegarle.

Il conduttore è sempre stato molto scettico sulla questione, proprio per tale ragione, ha deciso di sottoporsi a questo gioco. Durante l’esibizione del prestigiatore, dunque, tutti i presenti, compresi i concorrenti e le opinioniste, hanno dovuto mettere le mani sul capo con le dita unite tra loro. Giucas ha cominciato con il suo gioco ed ha provato ad ipnotizzare tutti i presenti. (Continua dopo il video)

La gaffe della regia del GF Vip

Dopo poco tempo, ha chiesto ai protagonisti di provare a liberare le loro mani. Alfonso subito ci è riuscito ed ha accusato il mago di essere farlocco, tuttavia, alcuni dei presenti apparentemente non sono riusciti a slegarsi. Tra di loro, soprattutto, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono mostrate impossibilitate a sciogliere le mani dalla morsa. Durante l’esibizione, però, la regia del GF Vip ha commesso una gaffe. Nello specifico, ha mostrato quanto scritto su di uno schermo presente in studio.

Su di esso era scritto che Sonia e Adriana sarebbero dovute rimanere legate durante il gioco di Casella. Questo dettaglio, dunque, ha fatto perdere completamente di credibilità il programma. Sul web è scoppiato un vero caos. In molti si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto e per accusare sia il conduttore sia il prestigiatore di essere solamente degli imbroglioni.