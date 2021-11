Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 novembre: Tina pronta a vuotare il sacco

Le anticipazioni della puntata di giovedì 4 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina si troverà nei guai. La donna ha raccontato troppe bugie, su cose anche piuttosto serie, per tale ragione, la resa dei conti sarà molto vicina.

Marcello e Ludovica, invece, faranno di tutto per provare a far avvicinare Anna e Salvatore. La giovane Imbriani riuscirà a cedere alle tentazioni questa volta? Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Anna e Salvatore vicini al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Tina si troverà dinanzi una situazione troppo difficile. Le bugie raccontate a Vittorio la stanno logorando, anche perché Conti sembra essere alquanto vicino a scoprire tutta la verità. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore si confiderà con Marcello e gli confesserà di essere molto preso da Anna. Barbieri, allora, deciderà di provare a fare qualcosa per aiutare il suo amico a risolvere le faccende sentimentali.

A tal proposito, parlerà con Ludovica e i due troveranno un escamotage per fare in modo che Anna e Salvo riescano, finalmente, ad avvicinarsi. Dopo i primi rifiuti da parte della giovane, questa sarà la volta buona? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. In casa Amato, però, continuerà ad esserci un clima molto teso, La giovane Amato comincerà a valutare l’ipotesi di raccontare tutta la verità.

Nella puntata del 4 novembre Tina va a casa Conti

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 4 novembre vedremo che è tempo di selezioni. Vittorio si metterà ala ricerca di una nuova Venere e, allo scopo di scegliere la persona più adatta, sottoporrà tutte le candidate a delle prove. Tra di loro subito emergeranno le potenzialità di Gemma, la quale supererà in modo egregio tutti i test. Lei, dunque, sembrerà essere la candidata ideale per ricoprire il ruolo di venere del Paradiso in sostituzione di Paola.

Nel frattempo, Salvatore si troverà a fare una scoperta inattesa che riguarda il nuovo film sul quale ha investito Vittorio. Quest’ultimo ha deciso di puntare tutto su questa iniziativa, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche finanziario. Per tale ragione, Tina si renderà conto del fatto che non può più continuare a mentire su una cosa molto importante. L’episodio, dunque, si concluderà con Tina che deciderà di recarsi a casa di Vittorio Conti.