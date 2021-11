GF Vip, Alfonso Signorini umilia Soleil Sorge: “Devi chiedere scusa e basta” lei in lacrime (VIDEO)

Durante la diretta di ieri del GF Vip Alfonso Signorini si è reso protagonista di una bella strigliata contro Soleil Sorge. Il conduttore ha perso le staffe nel momento in cui ha notato da parte della sua interlocutrice una certa resistenza a scusarsi per alcuni termini poco carini usati in settimana.

In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne ha dato a Gianmaria dello scarafaggio ed ha anche tirato in ballo l’acido. Dopo la sfuriata del conduttore, la ragazza ha avuto uno sfogo. Vediamo cosa è accaduto.

La sfuriata di Alfonso Signorini contro Soleil

Soleil Sorge si è resa protagonista di un’altra frase poco carina, tuttavia, stavolta Alfonso Signorini non l’ha perdonata. La giovane, infatti, durante la settimana ha pronunciato una frase molto grave verso Gianmaria. Nello specifico, ha detto che lui è come gli scarafaggi, quando gli viene gettato l’acido addosso si fortificano invece di morire. La similitudine, assolutamente metaforica, non è affatto piaciuta al conduttore. La produzione ha compreso perfettamente che le intenzioni della giovane non fossero cattive, sta di fatto che non l’hanno squalificata.

Ad ogni modo, le parole hanno comunque un peso, pertanto, il presentatore durante la puntata ha fatto di tutto per esortare la giovane a scusarsi. Lei, però, ha mostrato una certa fatica nell’ammettere il suo errore, sta di fatto che ha continuato a ripetere che la sua fosse solo una similitudine. Alfonso, però, non ci ha più visto ed ha redarguito pesantemente la concorrente. (Continua dopo il video)

La Sorge in lacrime

Alfonso Signorini, infatti, ha detto a Soleil Sorge di continuare a sbagliare in quanto l’unica cosa che avrebbe dovuto fare era scusarsi. Inoltre, il presentatore ha detto che l’uscita della ragazza sia stata davvero infelice in quanto tirare in ballo la tematica dell’acido è stata una trovata di pessimo gusto e stupida. Dopo averla redarguita per bene, poi, il conduttore l’ha liquidata e la giovane è rimasta in silenzio per quasi tutto il resto della messa in onda.

Dopo la diretta, poi, Soleil ha avuto uno sfogo, proprio con Gianmaria. La donna ha provato a scusarsi a suo modo con il ragazzo e gli ha ribadito che le sue intenzioni non fossero cattive. Successivamente, si è sfogata anche per quanto accaduto in puntata. La concorrente ha lasciato intendere di reputare troppo eccessiva la sfuriata di Signorini, specie in riferimento alla questione sull’acido, tematica che lei ha molto a cuore.